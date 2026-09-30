Impacta camioneta automóvil por no guardar distancia de seguridad

Tras el percance, los oficiales verificaron las condiciones de los conductores, quienes resultaron ilesos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras el percance, los oficiales verificaron las condiciones de los conductores, quienes resultaron ilesos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La falta de distancia de seguridad provocó un choque por alcance entre dos vehículos de reciente modelo en el crucero de la Carretera Aeropuerto y avenida Monterrey, en el sector Colinas del Sur, donde no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con el dictamen elaborado por los agentes viales, Antonio, de 65 años y residente de Laredo, Texas, fue señalado como responsable del accidente, al conducir una camioneta Ford Escape modelo 2024, color negro, sin guardar el espacio necesario para detenerse ante el vehículo que circulaba delante.

Los dos automovilistas avanzaban de sur a norte por la avenida Monterrey. Al aproximarse al entronque con la Carretera Aeropuerto, Enrique, de 51 años, vecino de la colonia ISSSTE, redujo la velocidad y detuvo su marcha en un automóvil Kia K3 modelo 2025, color gris, para incorporarse al flujo vehicular.

La camioneta Ford Escape continuó su trayectoria y terminó impactando la parte posterior del Kia K3, ocasionando daños materiales en ambas unidades.

Tras el percance, los oficiales verificaron las condiciones de los conductores, quienes resultaron ilesos. Posteriormente realizaron el peritaje correspondiente y determinaron que la causa del accidente fue la omisión de la distancia reglamentaria de seguridad.

Antonio recibió la sanción correspondiente y, como parte del procedimiento, ambas unidades fueron trasladadas al corralón.