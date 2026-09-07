Juventus y AC Milan empatan 1-1 en la Serie A

Mehmet Celik, arriba, de Juventus, brinca para dar un cabezazo sobre Ruben Loftus-Cheek, del AC Milan, durante el partido de fútbol de la Serie A, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Turín, Italia. (Marco Alpozzi/LaPresse via AP)

Mehmet Celik, arriba, de Juventus, brinca para dar un cabezazo sobre Ruben Loftus-Cheek, del AC Milan, durante el partido de fútbol de la Serie A, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Turín, Italia. (Marco Alpozzi/LaPresse via AP)

El gol de Federico Gatti en el segundo minuto del tiempo añadido permitió a Juventus salvar el domingo un empate 1-1 frente al visitante AC Milan, Augsburgo se colocó en la cima de la Bundesliga con una victoria a domicilio 4-1 contra Eintracht Frankfurt y el mediocampista estadounidense Giovanni Reyna marcó en la goleada 6-2 de Estrasburgo sobre Troyes en Francia.

Drama en el último aliento de Juventus-Milan

Gatti remeció las redes la red con un cabezazo para igualar el partido después de que Alphadjo Cisse hubiera puesto a los visitantes en ventaja a los 68 minutos.

El partido fue un enfrentamiento de dos pesos pesados tradicionales italianos que no lograron clasificarse para la Liga de Campeones. Ambos equipos habían ganado sus dos primeros partidos de liga esta temporada.

Bologna anotó en el tiempo de descuento para empatar 2-2 con el visitante Sassuolo, mientras que Frosinone marcó en el añadido para vencer a Venezia 3-2. Parma y Monza empataron 1-1.

Reyna marca su primer gol con Estrasburgo en Francia

Reyna consiguió su primer gol con Estrasburgo en la paliza que su nuevo club le propinó a Troyes.

El internacional estadounidense de 23 años se incorporó a Estrasburgo procedente de Borussia Monchengladbach.

Sam Amo-Ameyaw añadió un par de goles tardíos para los visitantes, que han ganado dos seguidos tras una derrota 4-0 en el debut en Marsella. Troyes se había puesto en ventaja con Antoine Mille en el minuto 9 y se mantuvo arriba hasta el empate de Jacobo Ortega a los 40.

Paris FC venció 3-2 a Marsella gracias al triplete de Lassine Sinayoko, incluido un penal a los 86. Rennes ganó 2-1 en Angers para lograr su segunda victoria en tres jornadas.

Augsburgo, líder en Alemania

Augsburg encajó un gol a los seis minutos de partido, pero anotó cuatro tantos sin respuesta en la segunda mitad para derrotar a Eintracht Frankfurt.

La segunda victoria consecutiva de Augsburgo llevó al club a la cima de la clasificación por diferencia de goles. Otros tres equipos también han ganado dos partidos para comenzar la temporada — Friburgo, Borussia Dortmund y Elversberg. El campeón vigente Bayern Múnich suma cuatro puntos.

También el domingo, Mainz goleó 5-0 a Hamburgo como visitante.

El portero Koeman Jr. anota dos veces

El portero de Telstar, Ronald Koeman Jr., hijo del exastro holandés Ronald Koeman, anotó dos veces desde el punto penal para ayudar a su equipo a rescatar un empate 2-2 en casa contra Cambuur en la liga holandesa.

Koeman Jr., de 31 años, ya había llamado la atención la temporada pasada después de convertir un penal tardío que ayudó al club a evitar un playoff de descenso.