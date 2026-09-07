Italia asusta a EU y China supera a República Checa

Jackie Young, de Estados Unidos, disputa el balón con las italianos Lorela Cubaj, izquierda, y Matilde Villa durante el partido de baloncesto entre Estados Unidos e Italia, en la Copa del Mundo FIBA, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Berlín (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Jackie Young, de Estados Unidos, disputa el balón con las italianos Lorela Cubaj, izquierda, y Matilde Villa durante el partido de baloncesto entre Estados Unidos e Italia, en la Copa del Mundo FIBA, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Berlín (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

BERLÍN (AP) — Italia le dio a Estados Unidos un gran susto en la Copa del Mundo FIBA femenina el domingo, mientras que China necesitó tiempo extra para superar por poco a la República Checa 74-70 en otro emocionante duelo.

Estados Unidos superó su prueba más dura en el torneo en dos décadas con una victoria 55-52 sobre Italia, con Jackie Young anotando 10 puntos.

La victoria extendió la racha ganadora de las estadounidenses en la Copa del Mundo a 32 partidos, pero ninguno había sido tan ajustado.

El tapón de Andre a Caitlin Clarke antes del entretiempo provocó el rugido de los aficionados, que cada vez apoyaban más a Italia, y Andre le dio a las italianas una ventaja de tres puntos en el tercer cuarto.

Estados Unidos perdía 50-48 con 4:29 por jugar antes de encadenar una racha de 7-0. Italia (1-1) tuvo una última oportunidad para empatar, pero el triple de Zandalasini no entró sobre la bocina.

Italia enfrenta a China (1-1) el lunes en el Grupo D. Estados Unidos (2-0) lidera el sector y ya avanzó a los cuartos de final antes de su último partido contra la República Checa, que queda eliminada tras dos derrotas.

El regreso de China

China necesitó tiempo extra para vencer a la República Checa.

Han Xu anotó 22 puntos e igualó el marcador para China 53-53 en el último cuarto, después de que su equipo estuviera abajo durante la mayor parte del partido.

Bélgica espera que no haya más alarmas de incendio

Emma Meesseman cerró la anotación mientras la campeona de Europa, Bélgica, aseguró su lugar en la fase final con una cómoda victoria 76-64 sobre Puerto Rico, su segundo triunfo en el Grupo C.

Imani McGee-Stafford terminó con 25 puntos para Puerto Rico, que perdió contra Bélgica por tercera vez en una Copa del Mundo.

Ezi lo hace por Australia

Ezi Magbegor anotó 21 puntos mientras Australia alcanzó la fase final con una victoria física 87-71 sobre Turquía más temprano el domingo.

Turquía, liderada por Sevgi Uzun con 24 puntos, comenzó abajo 8-0, pero reaccionó tras un tiempo muerto para ponerse arriba 15-14. Sin embargo, eso duró poco, ya que las Opals respondieron para cerrar el primer cuarto con ventaja 21-15 y no volvieron a ceder el liderato en el resto del partido.

El equipo australiano cuenta con siete debutantes en una Copa del Mundo. La capitana Sami Whitcomb, de las Phoenix Mercury de la WNBA, tuvo que retirarse antes del torneo por una lesión persistente en la rodilla.