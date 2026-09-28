Loop da la victoria a Ravens sobre Cowboys

El pateador de los Ravens de Baltimore, Tyler Loop (33), celebra tras ganar un partido de fútbol americano de la NFL contra los Cowboys de Dallas, en Río de Janeiro, el domingo 27 de septiembre de 2026. (Foto AP/Fernando Llano) Baltimore Ravens place kicker Tyler Loop (33) celebrates after winning an NFL football game against the Dallas Cowboys in Rio de Janeiro, Sunday, Sept. 27, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)

El pateador de los Ravens de Baltimore, Tyler Loop (33), celebra tras ganar un partido de fútbol americano de la NFL contra los Cowboys de Dallas, en Río de Janeiro, el domingo 27 de septiembre de 2026. (Foto AP/Fernando Llano) Baltimore Ravens place kicker Tyler Loop (33) celebrates after winning an NFL football game against the Dallas Cowboys in Rio de Janeiro, Sunday, Sept. 27, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)

RIO DE JANEIRO (AP) — Tyler Loop envió a los Ravens de Baltimore a casa con una victoria impresionante y luego fue cargado en hombros por sus eufóricos compañeros de equipo al salir del campo en el estadio Maracaná.

El gol de campo de 56 yardas de Loop cuando el tiempo expiraba le dio a los Ravens una victoria por 34-31 sobre los Cowboys de Dallas en un emocionante duelo de ida y vuelta en Brasil.

Teniendo en cuenta la manera en que terminó la temporada pasada para el pateador de segundo año, la celebración fue aún más dulce.

“Hemos hablado mucho de que esta temporada se trata de ser el mejor cuando más se necesita”, comentó Loop. “Ha habido mucha adversidad, han pasado muchas cosas entre el final de la temporada pasada y ahora”.

Loop falló abierto a la derecha un posible gol de campo ganador de 44 yardas en una derrota por 26-24 ante los Pittsburgh Steelers en la Semana 18, que eliminó a los Ravens de la contienda por la postemporada. El entrenador John Harbaugh fue despedido después, poniendo fin a una etapa de 18 años con la franquicia.

El fallo llevó a una profunda reflexión para Loop, de 25 años, quien jugó en la universidad en Arizona.

“Ha sido un placer que compañeros como estos y el resto del vestuario me respalden y me apoyen”, expresó Loop. “De mi parte ha habido mucha reflexión desde un punto de vista espiritual; hombre, el fútbol americano es un regalo y está hecho para disfrutarse”.

Al tener otra oportunidad de conectar una patada ganadora en Río de Janeiro, Loop estaba listo.

Lamar Jackson completó un pase de 27 yardas a Zay Flowers y pidió rápidamente un tiempo fuera con 1 segundo por jugar. Luego, Loop ejecutó con calma su patada, que pasó entre los postes con distancia de sobra.

Loop esprintó campo abajo mientras Jackson y sus compañeros lo perseguían para celebrar. Jackson finalmente alcanzó al pateador, chocó las manos con él antes de darle un fuerte abrazo.

“La locura de esto es que no tuve ninguna duda”, afirmó Jackson. “Sentí como si ya hubiéramos ganado. … Yo estaba en la banda como: ‘Tu legado empieza ahora’, porque sé que ha estado enfrentando adversidad. Qué manera de empezar tu legado: en Brasil. Él terminó el resto. Lo hizo.

“Un reconocimiento a los equipos especiales. Un reconocimiento a Loop”.

Loop lleva 5 de 6 en intentos de gol de campo en tres partidos esta temporada. También ha convertido sus siete puntos extra.

“Esto es especial. Es difícil ganar en la NFL y ganamos esta noche”, señaló Loop. “Pero tenemos que volver al trabajo. Celebraremos esta noche en el avión, nos divertiremos un poco, pero luego el lunes es momento de prepararnos para el próximo partido”.