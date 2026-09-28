Celebran Día del Médico con 13 Torneo de Golf a go-go

Lo dedican al Dr. Armando Echavarría Elizondo (+) y al Dr. Ernesto Leal Contreras (+); el equipo ganador fue el de José Manuel Suárez López, Gilberto Martínez Árcega, Flavio Zamudio e Hilario Molina

Nuevo Laredo, Tam. – Como cada año y en el marco del Día del Médico, se llevó a cabo el Torneo de Golf del Día del Médico en su edición No.13, teniendo como sede las instalaciones del Club Campestre, donde un gran número de galenos celebraron su día con amigos y empresarios de diferentes rubros.

Este décimo tercer torneo no solo fue con la intención de celebrar y convivir sino también fue en honor y memoria de dos grandes doctores que han trascendido, siendo el Dr. Armando Echavarría Elizondo (+) y el Dr. Ernesto Leal Contreras (+), a quienes se les dedicó, antes del inicio del juego, un minuto de silencio y el torneo en general recordando vivencias y la gran amistad que tuvieron con muchos de los doctores participantes.

Con el paso de los años, este evento se ha ido convirtiendo en una tradición para los médicos de la ciudad, que año tras año se organizan para reunirse y disfrutar de este torneo de golf, donde doctores de todas las especialidades participan, bajo el formato a Go-Go, el cual se juega de manera más rápida y donde no importa si se es profesional o simplemente aficionados, teniendo como finalidad divertirse y convivir.

En esta decimotercera edición del ‘Torneo del Día del Médico’, los organizadores fueron los doctores Eduardo Dozal Carrillo, Javier Vega, Jorge Grajeda, Javier Olmos y Eduardo Flores.

Para cada uno de los jugadores registrados, al momento de la llegada al club, se les hizo la entrega de un kit con gorra, playera, entre otros souvenirs.

LOS PREMIADOS

Antes de la rifa y premiación, el Dr. Eduardo Dozal dirigió un mensaje para recordar a los galardonados: “El doctor Armando Echavarría Elizondo y el doctor Ernesto Leal Contreras compartieron mucho más que la noble profesión de la medicina, fueron amigos, compañeros y grandes aficionados al golf, un deporte que les permitió compartir innumerables momentos de convivencia, amistad y camaradería. Hoy, queremos recordar esa amistad que se construyó a través de los años entre consultas, hospitales, reuniones, conversaciones y, por supuesto, tardes en el campo de golf. Porque el golf, como la medicina, requiere paciencia, concentración, disciplina y sobre todo saber disfrutar el camino”.

Como en cada torneo se realizó primero la premiación de los tres primeros lugares del torneo: el tercer lugar fue para el equipo formado por Juan A. Manzano, Jorge Rivas, José Carlos Galicia y José Guadalupe Prado; en segundo lugar quedó el equipo conformado por Martín Mireles, Romeo Chapa, Alfonso Salinas y Eduardo González; y, los grandes ganadores del primer lugar fue el equipo conformado por José Manuel Suárez López, Gilberto Martínez Árcega, Flavio Zamudio e Hilario Molina, haciéndose todos acreedores a sus trofeos del torneo.

Para concluir los jugadores, que fueron más de 90 los registrados, en su mayoría doctores, compartieron los alimentos en una cena y disfrutaron de una rifa con una gran variedad de regalos, que iban desde televisiones, palos de golf, bolsas para palos de golf, hieleras, entre otros artículos.