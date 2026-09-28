Los estadounidenses remontan en individuales y ganan la Presidents Cup

El capitán del equipo de EE. UU., Brandt Snedeker, sostiene el trofeo junto a su equipo mientras posan para una fotografía tras su victoria en el torneo de golf Presidents Cup frente al equipo Internacional en el Medinah Country Club, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Medinah, Illinois. (Foto AP/Matt Slocum)

El capitán del equipo de EE. UU., Brandt Snedeker, sostiene el trofeo junto a su equipo mientras posan para una fotografía tras su victoria en el torneo de golf Presidents Cup frente al equipo Internacional en el Medinah Country Club, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Medinah, Illinois. (Foto AP/Matt Slocum)

MEDINAH, Illinois, EE.UU. (AP) — El capitán de Estados Unidos, Brandt Snedeker, no tendrá que darle vueltas al resultado de esta Presidents Cup. Pasó de culparse por un déficit de tres puntos a ver cómo los estadounidenses protagonizaban la mayor paliza dominical en la historia del torneo para ganar por 11ma vez consecutiva.

Superados durante tres días en los partidos por equipos en Medinah, los estadounidenses dieron vuelta dos duelos clave de individuales en los últimos nueve hoyos: uno a cargo del doble campeón de un major Collin Morikawa, el otro del novato de 21 años Jackson Koivun. Y al final fue una avalancha de marcadores rojos.

El presidente Donald Trump estuvo en el primer tee para el inicio de 12 partidos individuales, y mantuvo su discurso breve. “Va a ser un partido de golf muy interesante”, dijo.

Y lo fue, aunque el desenlace resultó demasiado conocido.

Los estadounidenses ganaron nueve de los 12 individuales y empataron el último partido en el campo cuando la Presidents Cup ya estaba decidida, para completar una victoria por 17-13.

Trump, presidente honorario de la Presidents Cup, se quedó para la entrega del trofeo, tal como lo hizo tras otra victoria estadounidense en Liberty National en 2017 durante su primer mandato.

La remontada de Estados Unidos no estuvo al filo como en 2012, cuando Europa se recuperó de un 10-6 en Medinah para ganar la Ryder Cup. Al menos los estadounidenses contaron con el público local a su favor, ruidoso y bullicioso durante todo el día, y desbordado en una ocasión.

Alguien gritó durante el backswing de Nico Echavarria, lo que hizo que soltara el driver mientras su bola se iba hacia la derecha. Scottie Scheffler le respondió al aficionado y, después de fallar un putt para birdie, le concedió al colombiano un par de 30 pies como muestra de deportividad.

Scheffler terminó ganando. También lo hicieron Cameron Young, Justin Thomas y Chris Gotterup, a medida que el déficit se reducía y pronto se convertía en otra victoria cómoda.

“Les dije a los muchachos anoche que aquí pasan cosas raras. Medinah tiene una historia de cosas raras que pasan. Y, efectivamente, salieron hoy y jugaron con todo. Estoy tremendamente orgulloso de esos muchachos”, dijo Snedeker, quien integró aquel equipo que perdió la Ryder Cup en 2012.

Ese grupo incluía a Koivun, quien hace poco más de un año formó parte del equipo amateur que ganó la Walker Cup. Hace apenas cuatro meses, ayudó a Auburn a conquistar un título de golf de la NCAA. Y ahí estaba el domingo, pasando de estar 2 abajo a ganar 2 arriba y pegando golpes decisivos en el 18 para asegurar el triunfo.

“El chico es especial. Es diferente. Vieron lo que significa que un chico de 21 años se plante ahí y pegue esas dos últimas bolas como lo hizo. No hay mucha gente así”, afirmó Snedeker.

Patrick Cantlay tuvo otro momento, como suele ocurrirle en estos eventos, al embocar un putt para birdie desde poco menos de 60 pies en el par 3 del hoyo 16 frente al desafortunado Adam Scott.

Quedaban cinco partidos en el campo: los estadounidenses iban 1 arriba en tres de ellos, y los otros dos estaban empatados. Lo único que necesitaban los Internacionales era sacar tres puntos de ahí. Los estadounidenses, sencillamente, se negaron a ceder.

Koivun iba 2 abajo tras 10 hoyos ante el mejor jugador de los Internacionales esta semana, Si Woo Kim, cuando ganó tres hoyos seguidos para cambiar el color del tablero al rojo estadounidense. El chico clavó su golpe de salida en el 18 y giró el hierro cuando supo que el approach había sido perfecto. Terminó con una victoria 2 arriba, y luego fue cuestión de tiempo.

El punto decisivo llegó de Jacob Bridgeman, que iba 1 abajo con tres por jugar. Embocó un putt de par de 3 pies para una victoria 1 arriba sobre Min Woo Lee, asegurando a los estadounidenses los 15 1/2 puntos que necesitaban.

“Fue como estar al filo de la navaja todo el día. Algunos de esos 1 abajo que teníamos ahí afuera, si hubieran pasado a 1 arriba, los números se ven muy bien, y quién sabe lo que puede aportar el impulso, señaló el capitán de los Internacionales, Geoff Ogilvy.

“Pero miren, es muy difícil ganarle a Estados Unidos en individuales en Estados Unidos”, añadió. “Son grandes jugadores, y el público salió por ellos. Consiguen un poco de rojo en el tablero y el ruido se hace fuerte. Empezaron el día con mucho por hacer y todos jugaron muy bien”.

Lo único que pueden hacer los Internacionales es reagruparse e intentarlo de nuevo en Kingston Heath, en Australia, dentro de dos años. Su única victoria fue en Royal Melbourne en 1998, y hubo un empate en Sudáfrica en 2003.