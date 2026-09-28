Klopp sufre su primera derrota con Alemania

Que pierde 1-0 ante Grecia en la Liga de Naciones

Jugadores de Grecia celebran tras abrir el marcador en el encuentro ante Alemania en la Liga de Naciones el domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)

Jugadores de Grecia celebran tras abrir el marcador en el encuentro ante Alemania en la Liga de Naciones el domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)

Alemania sufrió su primera derrota bajo la dirección de Jürgen Klopp, después de que Grecia se llevó el domingo una sorpresiva victoria 1-0 gracias al gol de Dimitris Kourbelis en la Liga de Naciones.

El suplente griego anotó con un disparo desviado a los 74 minutos, estropeando un poco el ambiente en Augsburg, donde Klopp hizo su debut en casa como seleccionador de Alemania.

Fue la primera derrota que Alemania sufre en su historal ante Grecia, el campeón europeo de 2004.

“Es parte del proceso, sin duda. La alineación, el sistema, los muchos cambios: todo eso es 100% responsabilidad mía”, dijo Klopp a la cadena ARD.

Klopp se estrenó en el banquillo alemán con un empate 1-1 contra los Países Bajos el jueves.

Su equipo dominó la primera mitad contra Grecia con 77% de posesión según Opta, aunque sin crear muchas ocasiones claras de gol.

Karim Adeyemi forzó una gran atajada de Konstantinos Tzolakis a los 32 minutos, pero por lo demás el arquero griego tuvo poco que hacer.

Los visitantes se mostraron más ambiciosos en la segunda mitad, con Fotis Ioannidis fallando una gran ocasión, y Jonathan Tah evitando otra, antes de que Kourbelis dejara atónitos a los aficionados locales.

“Para ser sincero, simplemente no rendimos lo suficiente”, dijo Tah. “Por supuesto que estamos decepcionados y enojados cuando perdemos un partido. Pero lo importante es que nos mantengamos unidos. Eso no va a cambiar, con la euforia alrededor del nuevo entrenador. Si no jugamos bien y perdemos, obviamente no todo el mundo va a estar contento. Pero podemos compensarlo en el próximo partido”.

Cristiano Ronaldo en el banquillo

Cristiano Ronaldo tuvo que conformarse con un lugar en el banquillo de suplentes en la victoria 2-1 de visita de Portugal sobre Noruega.

Cristiano observó a João Félix anotar su segundo gol en igual número de partidos para abrir el marcador en Oslo. Félix controló el centro de Pedro Neto con un toque antes de rematar raso al rincón a los 17 minutos.

Erling Haaland desperdició ocasiones para anotar antes de que finalmente empatara al 51. Fue el gol número 65 de la estrella noruega en 57 apariciones con su selección.

Pero Gonçalo Ramos anotó tres minutos después para devolverle la ventaja a Portugal tras interceptar un mal pase del arquero noruego Ørjan Nyland. Ramos creyó que había puesto el 3-1 antes de la hora de juego tras otro error de Nyland, pero el gol fue anulado por fuera de juego tras una revisión del VAR.

Dinamarca venció 2-0 a Gales para lograr su primera victoria en el otro partido del Grupo A4.

La primera victoria de Xavi

Mexx Meerdink anotó dos veces y los Países Bajos vencieron 2-1 a Serbia como visitantes en la Liga de Naciones, lo que le dio al nuevo entrenador Xavi Hernández su primera victoria al mando.

El jugador de 23 años del AZ Alkmaar fue titular por primera vez con su selección y abrió el marcador con un penal ejecutado con seguridad a los 30 minutos, antes de neutralizar tras el descanso el empate de Luka Jović con el que resultó ser el gol de la victoria en el 69.

La jugada fue preparada por Ruben van Bommel, quien ahora ha generado tantos goles como partidos con los neerlandeses, después de su brillante centro para el empate tardío de Cody Gakpo 1-1 el viernes con Alemania.

Meerdink, que sumó su segunda aparición tras debutar el viernes, lleva dos goles en dos partidos.

Países Bajos consiguió su primera victoria en el Grupo A2, que Grecia lidera tras dos victorias .

Irlanda vence a Israel 3-0

Irlanda derrotó a Israel 3-0 en un partido polémico en Debrecen, Hungría, tras una amarga oposición en Irlanda por las acciones de Israel en Gaza.

Los goles en la primera mitad de Troy Parrott, Adam Idah y Jack Moylan le dieron a los irlandeses su primera victoria en el Grupo B3.

El arquero suplente Gavin Bazuno decidió boicotear el sábado los dos partidos de Irlanda contra Israel por lo que, según manifestó, es su “creencia personal de que matar a personas inocentes está mal”.

Los jugadores irlandeses llevaron brazaletes negros y se abstuvieron de dar la mano a sus rivales .

Austria derrotó 3-1 a Kosovo en el otro partido más temprano el domingo.

Además, Lituania y Azerbaiyán empataron 1-1 en el Grupo D2.