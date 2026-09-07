Kimi Antonelli se lleva el GP de Italia

El piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli celebra tras ganar el Gran Premio de Italia, el domingo 6 de septiembre de 2025, en Monza, Italia. (AP Foto/Antonio Calanni)

El piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli celebra tras ganar el Gran Premio de Italia, el domingo 6 de septiembre de 2025, en Monza, Italia. (AP Foto/Antonio Calanni)

MONZA, Italia (AP) — Kimi Antonelli dio un gran paso para convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 con una memorable en su gran premio de casa el domingo.

Antonelli arrasó rumbo a la victoria en el Gran Premio de Italia, pese a haber arrancado 19no en la parrilla. Al piloto de Mercedes le bastaron menos de 17 vueltas para abrirse paso hasta la punta.

El resto de la carrera transcurrió en una lucha con George Russell, su compañero de equipo y rival por el título, por el liderato. Antonelli lo superó por última vez cuando faltaban tres vueltas y se convirtió en el primer italiano en ganar en Monza en 60 años.

“Dios mío… Se siente como un sueño”, manifestó Antonelli por la radio del equipo tras cruzar la meta.

‘Increíble, increíble’

“Yo no me lo esperaba”, comentó Antonelli más tarde. “Increíble, increíble. Estoy tan feliz… No me habría imaginado estar aquí hoy, pero lo logramos y estoy realmente, realmente feliz”.

Fue la segunda remontada más lejana desde la que alguien ha ganado un gran premio. John Watson ganó en Long Beach en 1983 pese a haber largado 22do.

“Lo mejor (de la carrera) aún está por venir. Pero siento que fue una de las mejores carreras que he hecho hasta ahora y una que recordaré para siempre”, expresó Antonelli, de 20 años, que está en su segunda temporada en la F1.

El triunfo de Antonelli al menos le dio al público algo que celebrar después de que Charles Leclerc, de Ferrari, se accidentara temprano en la carrera de casa de la scuderia. En el otro Ferrari, Lewis Hamilton terminó sexto.

Max Verstappen fue un distante tercero detrás de los dos Mercedes, justo por delante del dúo de McLaren conformado por el campeón defensor Lando Norris y Oscar Piastri.

Fue la séptima victoria de Antonelli en la temporada —y en su incipiente carrera en la F1— y amplió su ventaja en la clasificación general a 66 puntos sobre Russell.

Russell esperaba recortar distancia con Antonelli en la lucha por el título, ya que su compañero afrontaba una fuerte penalización en la parrilla en Monza después de que Mercedes optara por cambiar la unidad de potencia de su auto.

“Kimi tiene el control y se merece tener el control”, dijo Russell sobre la pelea por el título. “Yo, en lo personal, ni siquiera estoy pensando en una lucha, ni en una remontada, ni en nada.

“Está rindiendo increíblemente bien. Va a ser excepcionalmente difícil superar esa diferencia, así que simplemente estoy aceptando que es lo que es”.

Aficionados entre lágrimas

Russell arrancó el gran premio del domingo segundo y se puso por delante del sorprendente poleman Pierre Gasly al inicio de la segunda vuelta.

Momentos después, la carrera fue detenida con bandera roja luego de que Leclerc perdiera el control al salir de Parabolica al final de la vuelta 2 y se desviara hacia las barreras a gran velocidad. Salió de su auto y se sentó cerca de la pista, con el corazón roto.

Las hordas de apasionados tifosi vestidos de rojo alrededor del circuito se veían igual de abatidos, y muchos estaban entre lágrimas.

Para entonces, Antonelli ya había escalado hasta el 12º puesto y —como admitió después— empezaba a creer en la victoria. Cuando se reanudó la carrera, siguió abriéndose paso rápidamente entre el pelotón, superando autos uno por uno hasta que solo tenía a Russell por delante.

Pelea abierta

El dúo de Mercedes recibió un regaño de su equipo mientras iban y venían en el liderato, y se les indicó que se distanciaran de Verstappen antes de disputarse la victoria.

Antonelli entró a boxes durante el auto de seguridad virtual en la vuelta 29, mientras Russell se quedó en pista. Antonelli salió sexto pero, con neumáticos frescos, empezó a recortar distancia con Russell por segunda vez en la carrera.

“Para ser honesto, pensé que los dos nos íbamos a quedar afuera”, señaló Russell. “Me sorprendió verlo entrar a boxes.

“Al final fue una apuesta en ambos sentidos. En ese momento, el equipo no habría sabido qué estrategia era mejor; tenía sentido dividir los autos. Al final Kimi tuvo un gran ritmo”.

Antonelli pareció haber echado a perder sus opciones de una asombrosa victoria remontando cuando se fue por la grava al intentar pasar a Russell en la vuelta 49. Pero su ritmo era tal que pronto cerró la brecha que se había abierto y lo rebasó con facilidad en la vuelta siguiente.