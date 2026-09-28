Henry Martín brilla con un triplete en la victoria del América 4-2 sobre Necaxa

AGUASCALIENTES, México (AP) — Henry Martín firmó un triplete para comandar la remontada con la que el América venció este domingo a domicilio 4-2 al Necaxa, en el cierre de la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga MX.

El América estuvo en desventaja en dos ocasiones, pero logró igualar en ambas con las primeras anotaciones de Henry Martín: una a los 39 minutos y otra en el décimo minuto del tiempo añadido antes del descanso, al convertir un tiro penal señalado tras la revisión del VAR. En el complemento, el delantero completó su hat-trick al 75 con una nueva pena máxima.

El colombiano Miguel Borja celebró su cuarta diana del campeonato —en el que ya les había anotado a Cruz Azul y Chivas—, consumando la ventaja parcial con un disparo raso pegado al poste a los 56 minutos.

Owen González había adelantado al Necaxa a los 37 minutos, mientras que Julián Carranza volvió a poner al frente a los locales al 43′ por la vía del penal.

Con este resultado, el América reencuentra la victoria tras dos jornadas sin ganar y asciende al subliderato con 20 puntos, misma cifra que suma el Toluca pero favorecido por el criterio de desempate.

Por su parte, los Rayos encadenaron su octavo partido consecutivo sin ganar en el torneo, manteniéndose en el penúltimo lugar con ocho unidades.

San Luis vence 3-2 a Pumas

Con un doblete de penaltis de Sébastien Salles-Lamonge, el Atlético de San Luis se impuso 3-2 a Pumas.

Salles-Lamonge abrió el marcador al minuto 23 desde los once pasos y firmó el tercer tanto de la escuadra potosina al 79. Previamente, al 55, David Rodríguez devolvió la ventaja a los visitantes con un disparo raso que se le escapó de las manos al guardameta Keylor Navas.

Por parte del conjunto universitario, Rodrigo López había empatado momentáneamente al 52, gracias a un potente derechazo que incrustó la pelota en la horquilla.

Juninho hizo el segundo tanto de los universitarios a los 89, con el tercer penal marcado de la tarde, después de una nueva intervención del VAR.

Durante el quinto minuto del descuento, una posición adelantada invalidó un tanto de Juninho que hubiera significado la igualada por parte de los universitarios.

Con este resultado, Pumas encadena tres fechas consecutivas sin ganar (dos derrotas y un empate), situándose en la decimosegunda posición de la tabla general con 12 puntos.

Por su parte, San Luis suma dos triunfos consecutivos y alcanza también las 12 unidades, colocándose en el decimotercer escalón por criterio de diferencia de goles.

En otro resultado, León venció 2-1 a Ciudad Juárez con un autogol de Francisco Nevarez a los 76 y un tanto en los minutos finales de José Alvarado al 90′+9′. Óscar Estupiñán marcó el tanto de Bravos a los 90′+4′ de penal.

Ciudad Juárez sufrió su novena derrota del campeonato para estar en el fondo de la tabla con tres puntos. León marcha quinto con 17.

Clasificación

Con el final de la décima jornada, Toluca y América tienen 20 puntos; Chivas 18; Querétaro, León y Atlas 17; Cruz Azul 16; Tijuana y Puebla 14; Monterrey 13; Pachuca, Pumas y San Luis 12; Atlante 11; Tigres y Santos 10; Necaxa 8 y Ciudad Juárez 3.

Próxima jornada

El campeonato hará una pausa el próximo fin de semana para retomar la actividad el viernes 9 de octubre con los partidos Puebla vs. León y Tigres vs. Toluca; continuará el sábado 10 de octubre con Ciudad Juárez vs. Tijuana; Querétaro vs. Atlante; Atlas vs. Chivas y América vs. Monterrey; concluirá el domingo 11 de octubre con San Luis vs. Santos; Pachuca vs. Necaxa y Pumas vs Cruz Azul.