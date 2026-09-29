Irán dice al público de EU que la guerra de Trump fracasó

El general Hossein Mohebbi, vocero de la Guardia Revolucionaria de Irán, habla durante una conferencia de prensa en Teherán, Irán, el martes 29 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

El general Hossein Mohebbi, vocero de la Guardia Revolucionaria de Irán, habla durante una conferencia de prensa en Teherán, Irán, el martes 29 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

La Guardia Revolucionaria de Irán instó a los estadounidenses a salir a las calles y manifestarse contra Donald Trump en un mensaje previo a las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, al afirmar que la guerra del presidente estadounidense en Oriente Medio ha fracasado.

El portavoz de la Guardia señaló que esas protestas callejeras deberían denunciar lo que calificó como las políticas belicistas del gobierno de Estados Unidos. Añadió que los estadounidenses deberían “revisar su decisión” sobre sus dirigentes.

Mientras tanto, en la Cisjordania ocupada se registraron disturbios de colonos que lanzaron piedras, bloquearon carreteras e incendiaron propiedades palestinas para impedir que un palestino, escoltado por el ejército israelí, regresara a su casa en la aldea de Jalud.

A continuación, las últimas noticias de Oriente Medio el martes.

Un portavoz iraní aconseja a los estadounidenses reconsiderar a sus dirigentes

El general Hossein Mohebbi, portavoz de la Guardia Revolucionaria, ofreció una conferencia de prensa en Teherán, la capital de Irán, el martes y leyó lo que dijo que era una “carta al pueblo estadounidense”.

Leyendo el texto preparado, afirmó que la única manera de que termine la guerra es que Washington admita la derrota y se retire, un mensaje aparentemente dirigido al público de Estados Unidos a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre para el Senado y el Congreso de Estados Unidos, una votación en la que el Partido Republicano de Trump enfrenta fuertes vientos en contra mientras busca mantener el control del Congreso .

Más tarde, en declaraciones a The Associated Press, Mohebbi exhortó a los estadounidenses a salir a las calles y protestar contra las políticas de Trump.

Acusó a Estados Unidos de utilizar el programa nuclear de Irán como un pretexto para “saquear la riqueza de Irán” y convertir al país “de nuevo en una colonia”. La acción militar estadounidense y las sanciones económicas no lograrían que Teherán se sometiera.

Mientras tanto, la moneda de Irán cayó el martes a un nuevo mínimo histórico, con operadores en Teherán que cambiaban más de 2,5 millones de riales por un dólar estadounidense, una señal de cómo el conflicto ha erosionado aún más la economía iraní.

La caída se produjo después de que el rial alcanzara su anterior mínimo histórico de 2,2 millones por dólar el 2 de septiembre. La moneda ha alcanzado repetidamente nuevos mínimos desde que comenzó la guerra en febrero.

Colonos impiden que un palestino regrese a su hogar en Cisjordania

Más de un centenar de colonos israelíes forcejearon con soldados israelíes que intentaban escoltar a un palestino hasta su casa en la aldea cisjordana de Jalud.

El propietario de la vivienda, Mahmoud Tubasi, contó a AP que los soldados inicialmente lo llevaron a su casa, pero que colonos que participaban en los disturbios lo obligaron a marcharse con su familia en un vehículo militar. Afirmó que aún no puede acceder a la casa, que los colonos mantienen sitiada desde hace dos meses.

El ejército de Israel reconoció que la operación nocturna para devolver a la familia “no se completó” y que tres militares resultaron heridos por colonos que lanzaron piedras, bloquearon carreteras e incendiaron propiedades palestinas.

La policía israelí indicó que arrestó a tres colonos sospechosos de participar en el disturbio, que fue condenado por funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro, Benjamin Netanyahu; el ministro de Exteriores, Gideon Saar, y el presidente, Isaac Herzog.

El ejército israelí ha tenido dificultades para sofocar la más reciente ola de violencia de colonos. Grupos de derechos han acusado al ejército de coludir con los colonos.

Israel dice que un ataque mata a un comandante de Hamás

Un ataque israelí contra un apartamento al oeste de la Ciudad de Gaza mató a dos personas, entre ellas un comandante de Hamás que, según el ejército israelí, participaba en la planificación de ataques y en el reclutamiento de nuevos miembros para el grupo armado.

Funcionarios del Hospital Shifa informaron el martes que el ataque también hirió a otras cinco personas.

Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, señalaron que el ataque nocturno tuvo como objetivo a Izz al-Din Bik, un comandante de la brigada del norte de Gaza del grupo armado Hamás. Hamás no confirmó de inmediato su muerte.

Más de 1.400 palestinos han muerto desde que entró en vigor un alto el fuego hace casi un año, según el Ministerio de Salud de Gaza, que mantiene registros detallados que por lo general se consideran fiables. No distingue entre civiles y combatientes, pero afirma que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de las víctimas mortales.