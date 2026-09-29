Denuncia trabajador ser atropellado por militares y obligado a grabar video bajo amenazas

De acuerdo con el testimonio de Misael Flores, de 30 años, los hechos ocurrieron sobre la calle Paula Riojas, antes de llegar a la Río Verde. #NuevoLaredo #Tamaulipas #Seguridad #DerechosHumanos #AbusoDeAutoridad #Militares #EjércitoMexicano #Denuncia #Agresión #Amenazas #IntegridadFísica #SeguridadCiudadana #Investigación #Justicia #Violencia #FuerzasArmadas #DerechosHumanos #DenunciaCiudadana #Información #Noticias #ÚltimaHora #NoticiasNuevoLaredo #NLD #TamaulipasNoticias

Nuevo Laredo, Tam.- Un trabajador de una carpintería denunció haber sido atropellado por personal militar mientras se dirigía a su domicilio, en la colonia Los Olivos, luego de ser interceptado por elementos que viajaban en tres vehículos oficiales.

De acuerdo con el testimonio de Misael Flores, de 30 años, los hechos ocurrieron sobre la calle Paula Riojas, antes de llegar a la Río Verde, cuando regresaba de la casa de su novia, a quien había visitado después de salir de su trabajo.

“Iba caminando cuando salieron las patrullas del Ejercito y los soldados me apuntaron con sus armas y me empezaron a gritar. Ante el miedo, porque he leído lo que les han hecho a otras personas, trate de caminar más rápido” señaló Misael.

La víctima que trabaja en una carpintería denuncio que uno de los vehículos militares se le fue encima y lo atropelló, provocando que fuera lanzado contra un automóvil que se encontraba estacionado.

“Me echaron la patrulla encima”, relató al describir la agresión que fue cometida por los elementos militares. Misael resultó lesionado de la mano izquierda, además de otros golpes en el costado y pierna, señalando que posteriormente los elementos descendieron de las unidades para revisarlo.

Según su denuncia, los militares le cuestionaron sobre presuntas actividades ilícitas y la preguntaban por un radio. “Pero yo desconozco, soy un trabajador y ellos me revisaron, no me encontraron nada ilegal”

Pero la agresión no terminó con la revisión. El trabajador afirma que fue obligado a grabar un video y recibió amenazas para evitar que denunciara lo ocurrido. “Que no hiciera nada contradictorio, ni denunciara, si no me iban a golpear, al cabo ya tenían mis datos”, declaró.

Misael asevero tener miedo por su integridad y seguridad tras lo sucedido.

Los señalamientos deberán ser investigados por las autoridades federales para establecer qué ocurrió y sancionar el uso indebido de la fuerza, amenazas y las violaciones a los derechos humanos.

La ciudadanía tiene temor ante las denuncias de abusos perpetrados por personal militar, al señalar que una simple “sospecha” puede derivar en agresiones contra personas inocentes. Estos señalamientos generan preocupación por el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.

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