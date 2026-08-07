Lanzan 90 mil patitos al río Chicago por causa benéfica

El tradicional Ducky Derby recaudó cientos de miles de dólares para apoyar a atletas de Special Olympics Illinois

Más de 90.000 patos de goma son arrojados al río Chicago como parte de la carrera anual "Chicago Duck Derby" a beneficio de Special Olympics Illinois, el jueves 6 de agosto de 2026, en Chicago. (AP Foto/Cybele Mayes-Osterman)

Más de 90.000 patos de goma son arrojados al río Chicago como parte de la carrera anual "Chicago Duck Derby" a beneficio de Special Olympics Illinois, el jueves 6 de agosto de 2026, en Chicago. (AP Foto/Cybele Mayes-Osterman)

CHICAGO.- Noventa mil patitos de goma fueron vertidos de un camión y cayeron al río Chicago el jueves, y luego se balancearon a lo largo de un tramo del río flanqueado por rascacielos en el Chicago Ducky Derby anual, que recauda miles de dólares para obras benéficas.

El camión arrojó los patos desde un costado de un puente levadizo parcialmente levantado. Tras formar una “piscina” amarilla en el río, los patitos flotaron durante unos 15 minutos antes de que se sacara del agua a un ganador y a un segundo lugar.

El evento anual, una recaudación de fondos para Special Olympics Illinois, atrae a miles de participantes. En un festival paralelo, los asistentes se tomaron fotos con patos inflables y garabatearon en una pizarra bajo la consigna: “Adopto un pato porque …”. Algunos llevaban camisetas con estampados de patitos de goma.

Becky Cavanagh, embajadora del Ducky Derby y atleta de Special Olympics desde hace 13 años, levantó el patito ganador ante los vítores de las multitudes, apiñadas a ambos lados del río.

Cavanagh comentó que su parte favorita de los Special Olympics era “hacer nuevos amigos”. Cuando le preguntaron antes de la carrera cómo se sentía al elegir al patito ganador, exclamó: “¡Woo!”

Special Olympics Illinois organiza competencias en todo el estado para personas con discapacidades y necesidades especiales. Patrocinar un “patito solitario” cuesta 10 dólares, lo que le pagará el almuerzo a un atleta en una competencia, y 30 dólares por un “quack pack” de seis patitos, que aporta medallas de oro para un equipo. La competencia ha recaudado más de 480.000 dólares.

El patrocinador del patito más rápido gana una camioneta deportiva, y el segundo lugar se lleva 2.500 dólares en efectivo, señaló Pete Beale-DelVecchio, presidente de Special Olympics Illinois.

“De verdad es un día fantástico para nuestros atletas”, manifestó antes de la carrera en un área junto al río, donde los asistentes al derby posaron con patitos de goma inflables y se movieron al ritmo de un DJ en vivo.