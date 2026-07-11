Confirman muerte de músicos tras desplome de avioneta en Bahamas

Las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de la aerolínea mientras continúan las investigaciones del accidente

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Lynden Pindling, en Nassau, y se dirigía a San Andros cuando se estrelló. [Agencias]

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Lynden Pindling, en Nassau, y se dirigía a San Andros cuando se estrelló. [Agencias]

SAN JUAN.- Músicos y un DJ figuran entre las víctimas fatales de la caída de una avioneta en Bahamas que dejó 10 muertos, informó el Sindicato de Músicos y Artistas de Bahamas el sábado, un día después del incidente.

Como resultado del incidente –que ocurrió en North Andros, al oeste de Nassau–, el gobierno suspendió temporalmente las operaciones de Flamingo Air.

“Entre los queridos fallecidos hay algunos de los talentosos y vibrantes miembros de nuestra comunidad del entretenimiento, incluidos integrantes de The Pond Band y un DJ”, señaló el sindicato en un comunicado en la red social X.

“(Su) pasión, dedicación y arte tocaron tantas vidas y ayudaron a enriquecer el tejido cultural de las Bahamas”, añadió el comunicado.

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Lynden Pindling, en Nassau, y se dirigía a San Andros cuando se estrelló, según la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de Bahamas.

El Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Aviación indicó en un comunicado que la suspensión del certificado de Flamingo Air fue sólo una medida preventiva mientras se investiga el incidente. La agencia señaló que la medida es como consecuencia de dos incidentes de seguridad ocurridos el viernes.

Durante la conferencia de prensa, la titular de la dependencia, JoBeth Coleby-Davis, dijo que el primer incidente ocurrió a primera hora del viernes con un avión de Flamingo Air que viajaba rumbo a Mayaguana cuando el piloto reportó una preocupación y regresó a Nassau. Después de que la aeronave aterrizó y los pasajeros desembarcaron, el avión se prendió en llamas, declaró. El incidente también está siendo investigado.