Escalan amenazas entre Estados Unidos e Irán pese a frágil tregua

Nuevas tensiones ponen en riesgo las negociaciones y aumentan la incertidumbre sobre la estabilidad en Oriente Medio

En esta foto publicada por la oficina del líder supremo de Irán, iraníes cargan el ataúd del difunto ayatolá Alí Jamenei antes de su entierro en el Santuario del Imán Reza, el jueves 9 de julio de 2026, en Mashhad, en el noreste de Irán. (Oficina del líder supremo iraní vía AP)

En esta foto publicada por la oficina del líder supremo de Irán, iraníes cargan el ataúd del difunto ayatolá Alí Jamenei antes de su entierro en el Santuario del Imán Reza, el jueves 9 de julio de 2026, en Mashhad, en el noreste de Irán. (Oficina del líder supremo iraní vía AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Los líderes de Estados Unidos e Irán intercambiaron amenazas el sábado mientras el acuerdo provisional para poner fin a la guerra se tambaleaba bajo el fuego cruzado en Oriente Medio y continuaban los esfuerzos para mantener las conversaciones.

Durante la noche, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó en redes sociales a Irán con más ataques con misiles, después de que, en el funeral del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, se escucharan exhortaciones abiertas a asesinar al líder estadounidense.

Más tarde, el líder supremo iraní, el ayatolá Moytabá Jamenei, prometió que los iraníes seguirían vengando la muerte de su padre. Esa venganza “es la voluntad de nuestra nación y ciertamente debe llevarse a cabo”, dijo en declaraciones difundidas por la televisión estatal. Aún no se le ha visto públicamente desde que comenzó la guerra el 28 de febrero con los ataques en los que murió su padre.

El intercambio de amenazas se produjo tras varios días de ataques aéreos de Estados Unidos contra blancos en Irán, desencadenados por los ataques de la República Islámica contra tres navíos en el estrecho, y el fuego de represalia iraní contra naciones árabes de la región.

Teherán ha insistido en que el estrecho permanezca bajo su control y que se le permita cobrar un peaje a los buques que transiten por él, una postura que adoptó tras el inicio de la guerra. Altos funcionarios de Estados Unidos han exigido que Irán emita una declaración pública en la que diga que el estrecho de Ormuz está abierto y que los barcos que crucen el vital corredor ya no serán atacados.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo el sábado que se reunió con su homólogo de Omán, país ubicado al otro lado del estrecho, para hablar sobre la vía marítima y de “mecanismos apropiados para garantizar el paso seguro de los barcos”. Omán dijo que ambas naciones acordaron seguir hablando “a niveles técnicos y políticos”.

Trump declaró que el alto el fuego ha terminado, pero dijo que Estados Unidos continuaría las negociaciones.

Trump dijo haber respondido a las amenazas de asesinarlo

El mandatario estadounidense escribió en su sitio web: “1.000 misiles están listos y cargados y apuntan a la República Islámica de Irán, y miles más les seguirán de inmediato, si el gobierno iraní cumple su amenaza”.

El presidente dijo que su mensaje era una respuesta a las amenazas “de asesinarlo, o intentar asesinarlo”. Durante el funeral de Jamenei, los dolientes sostuvieron repetidamente carteles o pancartas que pedían matar a Trump, al igual que al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Irán sepultó al líder supremo, de 86 años, esta semana.

Trump añadió que las fuerzas armadas de Estados Unidos “diezmarán y destruirán por completo todas las zonas de Irán – ¡ALABADO SEA ALÁ!”

Durante la guerra y su inestable alto el fuego, Trump ha invocado el nombre de Dios en árabe, y también ha amenazado con destruir la civilización iraní. En el pasado, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas —un grupo activista a nivel nacional— ha criticado las “burlas delirantes hacia el islam” por parte de Trump.

Irán acusa a Washington de violar el acuerdo provisional

El ministro de Relaciones Exteriores iraní acusó el sábado a Estados Unidos de violar el acuerdo provisional al poner fin a las exenciones que permitían que la República Islámica vendiera petróleo crudo en el mercado abierto en dólares estadounidenses. Washington tomó esa medida en respuesta a los ataques contra barcos en el estrecho.

“Un baño de realidad: sólo puede haber acatamiento mutuo”, escribió Araghchi en X.

Durante décadas, el mundo ha considerado el estrecho una vía marítima internacional. Estados Unidos ahora insta a los marinos a transitar por una ruta meridional a través de las aguas territoriales de Omán. Irán ha dicho que el estrecho debe estar bajo su control exclusivo y que los buques deberían comenzar a pagarle tarifas a Teherán.

Cerca de una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el estrecho antes de que comenzara la guerra. El control de Irán sobre el estrecho durante la guerra condujo a una crisis energética mundial, aunque los precios del petróleo han caído bruscamente desde el pico de 120 dólares por barril que registraron durante la guerra.

El diplomático de Teherán ante Naciones Unidas dijo el viernes que cualquier actividad en el estrecho de Ormuz —incluida su apertura o las operaciones de desminado— “recae exclusivamente en Irán”.

Funcionarios de Estados Unidos acusan a iraníes de línea dura de intentar sabotear el acuerdo

Los funcionarios de Estados Unidos, que hablaron con la condición de mantenerse en el anonimato para describirles a los periodistas el estado de la situación con Irán, dijeron que la reanudación de los ataques esta semana ocurrió después de que una facción de iraníes, a la que describieron como rebelde y de línea dura, trató de sabotear el alto el fuego.

Sin embargo, Irán ha insistido en que su teocracia está unificada después de la guerra bajo el nuevo líder supremo del país.

Después de que Estados Unidos concluyó sus ataques más recientes el jueves, presuntamente Irán fue blanco de más ataques, lo que genera interrogantes sobre quién más podría estar atacando a la República Islámica.

Israel no se atribuyó la autoría, lo que significa que los estados árabes del golfo Pérsico podrían haberlos lanzado, probablemente como un medio para disuadir a Teherán de atacarlos de nuevo. El gobierno iraní tomó represalias el jueves por los ataques de Estados Unidos, atacando a Baréin, Jordania, Kuwait y Qatar.

Los ataques en Irán durante dos días dejaron al menos 17 muertos y 115 heridos, dijo el portavoz del Ministerio de Salud iraní, Hossein Kermanpour.