Invita Municipio a aprovechar clases gratuitas de box

Las clases se imparten de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en el gimnasio “Finito López”, ubicado en la Unidad Deportiva “Benito Juárez”. [Agencias]

Las clases se imparten de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en el gimnasio “Finito López”, ubicado en la Unidad Deportiva “Benito Juárez”. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de fomentar estilos de vida saludables, impulsar la activación física y ofrecer alternativas recreativas para niñas, niños, jóvenes y adultos durante el periodo vacacional, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, invita a la ciudadanía a participar en las clases gratuitas de box.

Esta disciplina representa una excelente opción para fortalecer la condición física, desarrollar la coordinación, mejorar la resistencia y promover valores como la disciplina, el respeto y la perseverancia, en un ambiente seguro y adecuado para el aprendizaje.

Las clases se imparten de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en el gimnasio “Finito López”, ubicado en la Unidad Deportiva “Benito Juárez”; permitiendo que cada participante elija el horario que mejor se adapte a sus actividades.

El Gobierno Municipal refrenda así su compromiso de impulsar espacios que contribuyan al bienestar integral de las familias neolaredenses, promoviendo el deporte como una herramienta para la salud, la convivencia y el desarrollo personal.

Las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones de la Dirección de Cultura Física y Deporte para solicitar mayor información e integrarse a esta actividad que se ofrece de manera completamente gratuita.