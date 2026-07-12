Provoca paso de cortesía choque entre dos vehículos en colonia Juárez

La fuerza de la colisión provocó que la Honda CRV se desviara hacia una de las esquinas del crucero, quedando a escasa distancia de un muro de concreto; en tanto, el Aveo terminó atravesado sobre el carril derecho. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La fuerza de la colisión provocó que la Honda CRV se desviara hacia una de las esquinas del crucero, quedando a escasa distancia de un muro de concreto; en tanto, el Aveo terminó atravesado sobre el carril derecho. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una maniobra basada en un paso de cortesía derivó en un accidente vial registrado en la colonia Juárez, donde una mujer y su hijo menor resultaron ilesos pese a la magnitud del impacto. El percance ocurrió en el cruce de la calle Guatemala y la avenida Juárez, donde autoridades de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos.

De acuerdo con el reporte vial, la conductora identificada como Ailicec, de 28 años, manejaba una camioneta Honda CRV azul de poniente a oriente sobre la calle Guatemala, acompañada por su pequeño hijo. Al llegar a la intersección encontró una fila de vehículos detenidos y recibió la indicación de un automovilista para que avanzara y cruzara la avenida.

Sin embargo, al incorporarse al siguiente carril de circulación, invadió la trayectoria de un automóvil Chevrolet Aveo rojo que transitaba de sur a norte sobre la avenida Juárez con preferencia de paso. El vehículo, conducido por Eduardo, de 30 años, ya no alcanzó a detenerse y se produjo el impacto contra el costado de la camioneta.

La fuerza de la colisión provocó que la Honda CRV se desviara hacia una de las esquinas del crucero, quedando a escasa distancia de un muro de concreto. En tanto, el Aveo terminó atravesado sobre el carril derecho, obstruyendo momentáneamente la circulación y generando la movilización de las autoridades.

Personas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo al número de emergencias al considerar que alguno de los ocupantes, especialmente el menor de edad, pudiera haber resultado lesionado. No obstante, tras la revisión realizada por los elementos de la Dirección de Tránsito, se confirmó que ninguno de los involucrados presentaba heridas, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Peritos de Tránsito efectuaron el levantamiento del peritaje correspondiente y determinaron como presunta causa del percance la falta de respeto a la vía preferencial al incorporarse a la avenida, aun cuando previamente se había recibido un paso de cortesía por parte de otro conductor.

Posteriormente acudieron representantes de las compañías aseguradoras de ambos vehículos para atender el procedimiento correspondiente y buscar un acuerdo sobre la reparación de los daños materiales, evitando con ello el traslado de las unidades al corralón. El incidente dejó únicamente afectaciones materiales y recordó la importancia de verificar que todos los carriles se encuentren libres antes de cruzar una vialidad, incluso cuando otro automovilista ceda el paso.