Investiga Fiscalía tres fallecimientos registrados en distintos puntos de Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas inició las diligencias correspondientes tras el fallecimiento de tres personas en distintos hechos registrados en Nuevo Laredo, cuyos casos, de acuerdo con los primeros reportes, no presentan indicios visibles de violencia y estarían relacionados con causas naturales o padecimientos médicos.

Uno de los casos corresponde a Ángel “G”, de 73 años, quien falleció en el Hospital General. Agentes de la Policía Investigadora acudieron al nosocomio luego de recibir el reporte del deceso. El hombre había sido ingresado días antes por personal de Protección Civil, que lo localizó en la vía pública mientras presentaba una crisis convulsiva.

Durante su permanencia en el hospital no se presentaron familiares para identificarlo ni se localizaron documentos oficiales entre sus pertenencias. Tras la inspección inicial, las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que se realizaron las actuaciones ministeriales correspondientes.

En un segundo hecho, autoridades atendieron el reporte del fallecimiento de Yolanda “H”, quien fue localizada sin vida en una vivienda de la colonia Solidaridad. Su esposo informó que la mujer padecía cáncer desde hacía aproximadamente un año y que en los días previos su estado de salud se había deteriorado considerablemente.

Al revisar el inmueble y el cuerpo de la mujer, los agentes no encontraron indicios de violencia, por lo que el fallecimiento aparenta estar relacionado con complicaciones derivadas de la enfermedad que enfrentaba. La Fiscalía llevó a cabo las diligencias de ley para integrar la carpeta correspondiente.

El tercer caso se registró en el Hospital Civil de Nuevo Laredo, donde María de Jesús “M” perdió la vida al momento de ingresar para recibir atención médica. De acuerdo con sus familiares, la mujer padecía diabetes e hipertensión y comenzó a sentirse mal cuando se dirigía a una consulta.

Personal médico confirmó que la paciente llegó sin signos vitales y que el cuerpo tampoco presentaba lesiones o huellas de violencia. Sus familiares señalaron que perdió el conocimiento de manera repentina antes de ser trasladada al hospital.

En los tres fallecimientos, el Ministerio Público ordenó el traslado de los cuerpos a una funeraria habilitada para la práctica de la autopsia de ley, con el propósito de determinar de manera oficial la causa de cada deceso y concluir las investigaciones correspondientes.