Miranda Niño y Gustavo Quintana escuchan a deportistas de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad deportiva de la ciudad, la noche de este viernes se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, donde entrenadores, atletas y promotores del deporte sostuvieron un diálogo abierto.

La reunión fue organizada por la revista digital Sports Max, dirigida por Javier Díaz, quien convocó a deportistas de diversas disciplinas para generar un espacio de diálogo y colaboración.

Durante el encuentro estuvieron presentes el Lic. Jorge Luis Miranda Niño y el Lic. Gustavo Quintana, quienes escucharon de primera mano las inquietudes de los asistentes.

En su mensaje, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño dirigió unas palabras de motivación a los jóvenes atletas, exhortándolos a nunca abandonar sus sueños y a seguir luchando por destacar en la disciplina deportiva que han elegido.

“El deporte transforma vidas. Sigan preparándose, nunca dejen de creer en ustedes y tengan la seguridad de que siempre habrá personas dispuestas a respaldar el talento de Nuevo Laredo”, expresó.

Tras el discurso, varios entrenadores y jóvenes deportistas hicieron uso de la palabra para agradecer la invitación de Sports Max, así como la disposición del Lic. Jorge Miranda Niño y del Lic. Gustavo Quintana para escuchar las peticiones relacionadas con los apoyos que requieren cuando representan a Nuevo Laredo en competencias de alto nivel.

Al concluir la reunión, Jorge Miranda Niño reiteró que continuará impulsando iniciativas en favor de los deportistas locales y aseguró que tanto él como su equipo mantendrán las puertas abiertas para seguir trabajando de la mano con quienes ponen en alto el nombre de Nuevo Laredo a través del deporte.

El encuentro transcurrió en un ambiente de respeto, diálogo y compromiso, dejando en claro la importancia de sumar esfuerzos entre la sociedad, los promotores deportivos y quienes buscan fortalecer el desarrollo del deporte en la ciudad.