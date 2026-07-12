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Miranda Niño y Gustavo Quintana escuchan a deportistas de Nuevo Laredo

Y refrendan su compromiso con el talento local

Agencias

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad deportiva de la ciudad, la noche de este viernes se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, donde entrenadores, atletas y promotores del deporte sostuvieron un diálogo abierto.

La reunión fue organizada por la revista digital Sports Max, dirigida por Javier Díaz, quien convocó a deportistas de diversas disciplinas para generar un espacio de diálogo y colaboración.

Durante el encuentro estuvieron presentes el Lic. Jorge Luis Miranda Niño y el Lic. Gustavo Quintana, quienes escucharon de primera mano las inquietudes de los asistentes.

En su mensaje, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño dirigió unas palabras de motivación a los jóvenes atletas, exhortándolos a nunca abandonar sus sueños y a seguir luchando por destacar en la disciplina deportiva que han elegido.

“El deporte transforma vidas. Sigan preparándose, nunca dejen de creer en ustedes y tengan la seguridad de que siempre habrá personas dispuestas a respaldar el talento de Nuevo Laredo”, expresó.

Tras el discurso, varios entrenadores y jóvenes deportistas hicieron uso de la palabra para agradecer la invitación de Sports Max, así como la disposición del Lic. Jorge Miranda Niño y del Lic. Gustavo Quintana para escuchar las peticiones relacionadas con los apoyos que requieren cuando representan a Nuevo Laredo en competencias de alto nivel.

Al concluir la reunión, Jorge Miranda Niño reiteró que continuará impulsando iniciativas en favor de los deportistas locales y aseguró que tanto él como su equipo mantendrán las puertas abiertas para seguir trabajando de la mano con quienes ponen en alto el nombre de Nuevo Laredo a través del deporte.

El encuentro transcurrió en un ambiente de respeto, diálogo y compromiso, dejando en claro la importancia de sumar esfuerzos entre la sociedad, los promotores deportivos y quienes buscan fortalecer el desarrollo del deporte en la ciudad.

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