Carmen Lilia Canturosas reconoce a las y los abogados de Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Día del Abogado, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, expresó un amplio reconocimiento a las mujeres y hombres que ejercen esta profesión en Tamaulipas, destacando que su labor representa un pilar fundamental para la construcción de una sociedad con justicia, legalidad y profundo sentido humanista.

La alcaldesa señaló que el Derecho no sólo forma profesionistas, sino servidores públicos comprometidos con la defensa de las causas ciudadanas y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Canturosas Villarreal subrayó que hoy México vive una nueva etapa de transformación, donde la justicia social y el respeto a la ley avanzan de la mano bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya, una visión que impulsa gobiernos cercanos a la gente y comprometidos con la legalidad.

En ese contexto, afirmó que en Nuevo Laredo se trabaja todos los días para consolidar un gobierno que escucha, dialoga y actúa con responsabilidad, privilegiando siempre el bienestar colectivo.

“El Derecho me enseñó que servir implica escuchar con empatía, actuar con responsabilidad y defender siempre la justicia. A todas y todos los abogados de Tamaulipas les expreso mi reconocimiento por ejercer esta profesión con ética, vocación y un profundo compromiso con nuestra sociedad. Sigamos poniendo nuestros conocimientos al servicio del pueblo, porque cuando la ley se ejerce con sentido humano, se convierte en una poderosa herramienta de transformación”, expresó la presidenta municipal.

La alcaldesa recordó que su formación como licenciada en Derecho ha marcado su trayectoria profesional y de servicio público, convirtiéndose en la base de muchas de las decisiones que hoy toma al frente del Gobierno Municipal.

Destacó que el ejercicio responsable de la profesión jurídica fortalece las instituciones, brinda certeza a la ciudadanía y contribuye a consolidar gobiernos más transparentes, honestos y cercanos.

Finalmente, Carmen Lilia Canturosas reiteró su felicitación a las abogadas y abogados de Nuevo Laredo y de todo Tamaulipas, reconociendo su aportación al desarrollo democrático, la paz social y la construcción de un México más justo.

Señaló que el trabajo conjunto entre sociedad, instituciones y profesionales del Derecho seguirá siendo clave para consolidar la transformación que hoy vive el país y para garantizar que la justicia llegue con igualdad a todas y todos.