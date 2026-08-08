Da vuelta sin precaución y causa accidente en el poniente

El choque fue entre dos automóviles sobre el Bulevar Universidad, a la altura de la calle Insurgentes

La colisión ocasionó daños de consideración en ambas unidades, aunque las dos conductoras resultaron ilesas y no fue necesario reportar personas lesionadas. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

La colisión ocasionó daños de consideración en ambas unidades, aunque las dos conductoras resultaron ilesas y no fue necesario reportar personas lesionadas. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Una vuelta en “U” realizada de manera intempestiva terminó en un choque entre dos automóviles sobre el Bulevar Universidad, a la altura de la calle Insurgentes, en el sector poniente de Nuevo Laredo, donde dos mujeres resultaron ilesas y únicamente se reportaron daños materiales.

De acuerdo con el peritaje de los agentes de Tránsito y Vialidad, el accidente fue provocado por Alma Yazmín, de 22 años, quien conducía un Chrysler 200 modelo 2013, color gris, con placas de circulación del estado de Texas.

La joven circulaba de oriente a poniente por la lateral del Bulevar Universidad y, después de pasar la intersección con la calle Insurgentes, intentó realizar una vuelta en “U” de manera intempestiva.

La maniobra provocó que el Chrysler invadiera la trayectoria de un Dodge Attitude modelo 2024, color rojo, con placas de Tamaulipas, que circulaba en la misma dirección por el carril preferencial.

Al no contar con espacio ni tiempo suficiente para detenerse, la conductora del Dodge, identificada como Liliana, de 38 años, terminó impactando contra el automóvil que realizó la maniobra.

La colisión ocasionó daños de consideración en ambas unidades, aunque las dos conductoras resultaron ilesas y no fue necesario reportar personas lesionadas.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para tomar conocimiento, realizar el peritaje y determinar la responsabilidad correspondiente por la invasión de carril. Finalmente, ambos vehículos fueron trasladados al corralón mientras se efectuaban los procedimientos administrativos derivados del accidente.