Conductores de entre 21 y 25 años, con mayor incidencia en accidentes durante julio

De 9:00 a 12:59 es el horario que concentró la mayor incidencia de percances

Asimismo, no se registraron accidentes con menores de edad, frente a un caso contabilizado en 2025. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

Asimismo, no se registraron accidentes con menores de edad, frente a un caso contabilizado en 2025. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Conductores de entre 21 y 25 años y el horario de 9:00 a 12:59 horas concentraron la mayor incidencia de accidentes de tránsito durante julio de 2026, de acuerdo con el análisis estadístico de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

El grupo de 21 a 25 años acumuló 15 accidentes, convirtiéndose en el rango de edad con mayor número de percances durante el mes. Le siguieron los conductores de 26 a 30 años y de 51 a 60 años, con 11 casos cada uno.

También destacó la incidencia entre automovilistas de 41 a 45 años, con 10 accidentes, mientras que los grupos de 46 a 50 años y mayores de 61 años registraron nueve casos cada uno.

En cuanto a la distribución por horario, el mayor número de accidentes ocurrió entre las 9:00 y las 12:59 horas, con 20 casos. Posteriormente se ubicó el periodo de 13:00 a 16:59 horas, con 16 percances, y el comprendido entre las 5:00 y las 8:59 horas, con 15.

La estadística también refleja un comportamiento relevante durante la noche y la madrugada. Entre las 21:00 y las 00:00 horas se registraron nueve accidentes, tres más que en julio de 2025. En el periodo de las 00:00 a las 4:59 horas se contabilizaron 13 casos, frente a los siete reportados un año antes.

Otro dato del comparativo corresponde a los conductores que abandonaron el lugar del accidente y cuya edad quedó sin determinar. Estos casos disminuyeron de 12 en julio de 2025 a tres durante el mismo mes de 2026. Asimismo, no se registraron accidentes con menores de edad, frente a un caso contabilizado en 2025.

Aunque durante julio de 2026 se contabilizaron 87 accidentes, frente a 71 en el mismo mes del año anterior, el número de lesionados disminuyó de 15 a 10 y no se reportaron personas fallecidas, mientras que en 2025 se registraron cinco decesos.

Los datos permiten identificar los rangos de edad y horarios que concentran la mayor incidencia, elementos que forman parte del seguimiento de la Dirección de Tránsito y Vialidad para orientar las acciones de prevención y vigilancia en las vialidades de la ciudad.