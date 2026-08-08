Refuerza Bienestar Animal labores para reducir riesgos en mascotas

En los eventos de Presidencia Cerquita de Ti, se ofrecen vacunas y desparasitaciones

Nuevo Laredo, Tam.- Para ayudar a perros y gatos, la Coordinación de Bienestar Animal, realiza sus campañas de apoyo en los eventos de Presidencia Cerquita de Ti, en donde se ofrecen vacunas y desparasitaciones, lo que representa un ahorro importante para los vecinos que acuden a estas campañas.

Luis Moreno Santoscoy, Coordinador de Bienestar Animal, indicó que se están dando las atenciones, sobre todo en estas épocas de calor, en la que es importante la desparasitación, tanto para perros como gatos.

“Ahorita hay ácaros, hay garrapata, el detalle es que como son enfermedades que se llaman zoonosis y nos pueden afectar a nosotros, es bien importante que estén en buen estado de salud”, comentó Luis Moreno.

Entre los servicios que se están brindando son la pastilla para garrapatas, pulgas y ácaros, la pipeta para los gatos, igual para pulgas, garrapatas y ácaros, además de la vacuna triple felina, antirrábica y la múltiple para perros.

Además de esto, comentó que es importante revisar a los animales que están expuestos al Sol, ya que estos son más propensos a sufrir el golpe de calor por lo que es muy importante prevenir todas estas enfermedades.

“Ahorita las temperaturas son demasiado altas, el concreto refleja más temperatura que la que está marcando el termómetro, es bien importante no sacar a caminar a las mascotas, puede ser que sea muy temprano o ya muy noche, porque también se afectan sus almohadillas, la otra es tenerles agua fresca, se puede cambiarla dos veces al día”, comentó.

Es muy importante cuidar a las mascotas, ya que son animales que dependen de las personas y no pueden hablar para ser escuchados, por lo que es importante cuidarlas y darles el espacio adecuado para que estén más cómodos.

La Coordinación de Salud Animal, brinda todos estos apoyos en las campañas que se realizan por parte de la Presidenta Municipal, Carmen Lilia Canturosas, en Presidencia Cerquita de Ti en donde se llevan todas las oficinas del Gobierno Municipal.