Fortalece la UAT el acceso a la educación superior en comunidades

Ciudad Victoria, Tam.- A través de sus Unidades Regionales de Transferencia del Conocimiento (URTC), ubicadas en San Fernando, Jiménez, Tula y González, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofrece la oportunidad de estudiar los programas educativos en línea apoyados por tutores y herramientas tecnológicas disponibles en estas sedes.

Esta modalidad de estudios superiores se ha puesto en marcha en cumplimiento de las políticas institucionales del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, quien ha puntualizado el firme interés de que ningún joven con vocación universitaria quede fuera del sistema educativo en este ciclo escolar, reafirmando con ello el compromiso de expandir la excelencia académica y la formación integral hacia todas las regiones de la entidad.

En ese contexto, la Dirección de Extensión Universitaria de la Secretaría de Vinculación, informó que las Unidades Regionales mantienen abierto el proceso para ingresar a los programas de licenciatura, posgrado y bachillerato que imparte la UAT totalmente en línea, además de cursos de idiomas en esta modalidad, en lo que corresponde al período escolar de Otoño 2026.

Esta alternativa responde a las necesidades de ampliar el acceso a la educación superior resaltando en ello la función de las URTC que han sido concebidas para derribar las barreras geográficas y socioeconómicas en comunidades que no cuentan con planteles presenciales tradicionales.

Las instalaciones disponen de equipamiento tecnológico de vanguardia con aulas de cómputo, conectividad de alta velocidad y pantallas inteligentes, así como asesoría técnica y pedagógica presencial para acompañar de manera personalizada a las y los estudiantes.

Como parte del fortalecimiento de la oferta académica en las URTC, la dirección de Extensión Universitaria y el Centro Universitario de Idiomas Victoria suman la enseñanza de lenguas extranjeras a distancia, mediante cursos de inglés, francés, alemán e italiano, abriendo nuevas oportunidades sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

El registro está abierto para ingresar a las licenciaturas en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje, en Diseño Gráfico y Animación Digital, y en Educación y Tecnologías Emergentes; así como a las ingenierías en Ciencia de Datos, y en Energías Renovables; además del Bachillerato Virtual UAT y la Maestría en Innovación Educativa y Tecnologías para el Aprendizaje.

El trámite se realiza a través de la plataforma Aspirantes UAT (https://aspirantes.uat.edu.mx), en la que las y los interesados deberán cargar la documentación requerida. Para recibir atención directa y acompañamiento puntual durante el proceso, pueden acudir a la URTC de su localidad; comunicarse a la Dirección de Extensión Universitaria al teléfono 834 318 1800, extensiones 2654 y 2657; y al correo electrónico extensionuniver@uat.edu.mx o consultar la página oficial https://www.facebook.com/URTC.UAT.