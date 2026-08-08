Ganan tamaulipecos otras dos medallas para México

Santo Domingo, República Dominicana.–Las y los deportistas tamaulipecos Yaneth Quiroz y Diego Popa contribuyeron al medallero de la delegación mexicana al conquistar dos preseas de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, resultado que reafirma el talento y nivel competitivo de los atletas del estado en el ámbito internacional.

La Comisión Nacional del Deporte y el Comité Olímpico Mexicano informaron que la tamaulipeca Yaneth Quiroz obtuvo la medalla de bronce en la disciplina de karate, modalidad por equipos, luego de que la selección mexicana superó con autoridad 5-0 a El Salvador en el duelo por el tercer lugar.

Por su parte, Diego Popa también subió al podio tras conseguir la medalla de bronce en la prueba de canotaje K4 500 metros, como integrante del conjunto nacional que representó a México en la competencia.

A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Gobierno del Estado felicitó a ambos deportistas por este importante logro, al destacar que su esfuerzo, disciplina y entrega son ejemplo para las nuevas generaciones y reflejan el crecimiento del deporte tamaulipeco en escenarios internacionales.

El titular del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, afirmó que: “Estos resultados fortalecen la presencia de Tamaulipas en el deporte de alto rendimiento y confirman el trabajo que realizan atletas, entrenadores e instituciones para seguir colocando al estado entre los protagonistas de las competencias nacionales e internacionales”.

El podio del certamen centroamericano ya había tenido presencia tamaulipeca con Kimberly Salazar, quien ganó tres medallas de oro en la disciplina de gimnasia rítmica.