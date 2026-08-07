Exhorta PC extremar precauciones ante calor extremo

Nuevo Laredo, Tam.- Ante las altas temperaturas que continúan registrándose en la región y el incremento de personas que viajan durante el periodo vacacional, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, hace un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas preventivas y evitar afectaciones a la salud derivadas del calor extremo.

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Díez de Pinos, explicó que las sensaciones térmicas continúan superando los 46 grados centígrados, por lo que es indispensable mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y no dejar bajo ninguna circunstancia a menores de edad, adultos mayores o mascotas al interior de vehículos.

“En pocos minutos la temperatura dentro de un automóvil puede incrementarse considerablemente y representar un riesgo para la vida. La prevención sigue siendo nuestra principal herramienta para evitar emergencias”, señaló.

El funcionario recomendó utilizar ropa ligera y de colores claros, portar sombrero o gorra cuando sea necesario permanecer en exteriores y procurar periodos de descanso cuando se realicen actividades al aire libre.

Instruyendo sobre el mismo tema, pidió a quienes visiten albercas o centros recreativos seguir las medidas de seguridad establecidas, permanecer atentos a niñas, niños y personas que no sepan nadar, además de verificar que los espacios cuenten con personal salvavidas.

Protección Civil reiteró que continuará realizando recorridos preventivos y operativos de hidratación en distintos puntos de la ciudad para brindar apoyo a la población durante esta temporada de calor.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia al 911 o directamente a la Dirección de Protección Civil y Bomberos.