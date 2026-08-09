Santo Domingo clausura Centroamericanos del Centenario

México compite en la final de natación artística, modalidad acrobática por equipos, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Fernando Vergara)

México compite en la final de natación artística, modalidad acrobática por equipos, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Fernando Vergara)

SANTO DOMINGO (AP) — Un homenaje a los deportistas y voluntarios, amenizado con música de Juan Luis Guerra e Ilegales, marcó la clausura de la edición del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Esta noche sentimos un profundo orgullo… A partir de mañana empieza el segundo siglo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, manifestó el dominicano Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, la entidad organizadora de las justas.

En vez de llevarse a cabo en el Estadio Félix Sánchez, sede de la inauguración hace poco más de dos semanas, la ceremonia de clausura se realizó en la Arena Virgilio Travieso Soto, un recinto techado en la capital dominicana, con capacidad para poco menos de 9.000 personas.

Ante la presencia del presidente dominicano Luis Abinader y de la alcaldesa capitalina Carolina Mejía, deportistas de todos los países ingresaron en el recinto, entemezclándose y bailando. Muchos portaban las banderas de sus respectivos países.

Se rindió también un acto de agradecimiento a los más de 10.000 voluntarios que ayudaron a la realización de los Juegos.

Luego apareció Guerra acompañado por el coro “Más que Vencedores”, con quien interpretó el “Canto a la Patria”.

Se entregaron reconocimientos a los tres países que encabezaron el medallero. México superó la mejor actuación de la historia, que había logrado esa misma delegación, tanto en oros como en medallas totales.

La delegación azteca logró 167 preseas doradas, 125 de plata y 115 de bronce, para un acumulado de 407. Colombia fue segunda, con 91 oros, 98 platas y 77 bronces, para un botín total de 266.

El tercer puesto fue para Cuba, con 51 títulos regionales, 48 medallas de plata y 56 de bronce, para un total de 266.