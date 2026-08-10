Frankie Harris tira 59 y gana en desempate en el Korn Ferry Tour

OMAHA, Nebraska, EE.UU. (AP) — Frankie Harris embocó un putt de birdie de 18 pies en el hoyo final para firmar una ronda de 59 golpes, 12 bajo par, y ganó el domingo el Pinnacle Bank Championship con un par en el segundo hoyo de desempate, para conseguir su primer título del Korn Ferry Tour en apenas su sexta participación este año.

Harris hizo 27 en los últimos nueve hoyos de The Club at Indian Creek al embocar poco más de 153 pies en putts.

“La idea de un 59 ni siquiera se me pasó por la cabeza. Sinceramente, con 100% de honestidad, no sabía que había hecho 59 cuando metí ese putt en el 18. Sabía que estaba jugando bien, pero solo intentaba mantener el pie en el acelerador y terminar fuerte”, comentó Harris.

Alistair Docherty venía de hacer birdie en el 15 cuando Harris registró 22 bajo par, 262. Docherty hizo birdie en los últimos tres hoyos, comenzando con un putt de 53 pies en el 16; el último le dio un 64 para forzar el desempate.

“Estaba listo para abrir mi primera cerveza en cuanto terminara la ronda, pero luego mi caddie y yo tomamos una decisión inteligente y no lo hicimos porque Alistair venía muy encendido”, comentó Harris y añadió, “Al final salí cuando vi que hizo birdie en el 17 porque sabía que había una buena posibilidad de que también hiciera birdie en este. Calenté. Él hizo birdie, escuché todos los vítores desde el campo de prácticas.

“Sabía que esto se iba a decidir en un desempate, así que pensé que era mi momento”.

En el 18, para el segundo hoyo de desempate, Docherty se pasó del green, hizo un chip para dejarla a 6 pies y falló el putt para par.

Harris se convirtió en el cuarto jugador en las últimas seis semanas en firmar un 59. También pasó a ser el noveno jugador en el mundo en hacer una ronda final por debajo de 60 y ganar el torneo.

Harris, quien terminó su carrera universitaria en South Carolina, finalizó en el puesto número 9 del ranking de PGA Tour University. Eso le dio estatus condicional en el Korn Ferry Tour y estatus completo en el PGA Tour Americas.

La victoria lo movió al puesto número 29 en la lista de puntos. Los 20 primeros obtienen tarjetas del PGA Tour para 2027.