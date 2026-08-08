Américo Villarreal impulsa agenda con CANACAR y CONCAMIN

Ciudad de México.- Durante una visita de trabajo a la Ciudad de México, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo reuniones con dirigentes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), con miras a fortalecer la competitividad del estado y consolidar su posición estratégica como plataforma logística para el comercio nacional e internacional.

En un primer encuentro privado, realizado en la sede de la Representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, el mandatario recibió a líderes de la CANACAR para avanzar en una agenda conjunta orientada a fortalecer la competitividad, la seguridad y la movilidad del transporte de carga en la entidad.

Durante la reunión, autoridades estatales y representantes del autotransporte acordaron consolidar a Tamaulipas como la principal plataforma logística para el comercio entre México y Estados Unidos, mediante acciones que mejoren las condiciones de operación del sector y fortalezcan la competitividad de la entidad.

Reafirmaron la necesidad de agilizar el tránsito carretero, evitar la duplicidad de revisiones al transporte de carga, reforzar la seguridad en las principales rutas y dar seguimiento permanente a los factores que inciden en la operación del sector.

Tamaulipas ocupa una posición estratégica para el comercio nacional e internacional al concentrar el mayor flujo comercial terrestre entre México y Estados Unidos. Su red carretera, ferroviaria y de cruces fronterizos lo convierte en un nodo logístico fundamental para las cadenas de suministro de Norteamérica y en un destino estratégico para la inversión productiva.

Gobierno y transportistas coincidieron en mantener una agenda permanente de coordinación para aprovechar las ventajas logísticas del estado, facilitar nuevas inversiones y generar mejores condiciones para el desarrollo económico, fortaleciendo la competitividad de uno de los sectores más importantes para la economía nacional.

A la reunión encabezada por el gobernador Américo Villarreal asistieron la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar; el titular de la secretaría de Finanzas, Carlos Irán Ramírez; el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero; el jefe de la Oficina del Gobernador, Earl Tuexi Amaro; la subsecretaria de Promoción de Inversiones, Anabell Flores Garza; el subsecretario de Desarrollo Sostenible, Competitividad y Comercio Exterior, Luis Armando Cantú; el director general de la Administración Portuaria Integral (API) Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández; y la representante del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, Iris Francioli.

La comitiva de la CANACAR estuvo integrada por Jorge Monroy Reus, secretario del Consejo Directivo; Carlos Fernández Martínez, vicepresidente nacional; Ricardo Pillado Herrejón, delegado de la organización en Nuevo León; Abraham Sosa Ruiz, delegado de la CANACAR en Reynosa; Uriel Ordóñez, coordinador del Consejo Coordinador Empresarial de Reynosa; y Eduardo Garza Robles, presidente del Capítulo Laredo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, quien coordinó la reunión.

Más tarde, el gobernador Américo Villarreal sostuvo una reunión por separado con una comitiva encabezada por Eduardo Ramírez Leal, secretario general de la CONCAMIN, con quien revisó las fortalezas logísticas y el potencial industrial de Tamaulipas, así como las oportunidades para atraer nuevas inversiones, impulsar el desarrollo manufacturero y consolidar el crecimiento económico del estado.