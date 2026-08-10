Contará la UAT con más y mejores edificios e infraestructura en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Para constatar de primera mano los avances de nuevas obras y remodelaciones de la infraestructura universitaria, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó una intensa gira de supervisión en las sedes de la máxima casa de estudios en Nuevo Laredo.

En este recorrido, el rector estuvo acompañado por la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta honoraria de Familia UAT, y directivos de las dependencias académicas, resaltando el compromiso humano y social de la Universidad.

Dámaso Anaya destacó que el propósito de verificar, en esta visita, las adecuaciones a las instalaciones universitarias, es garantizar el impulso a los nuevos proyectos de infraestructura orientados a fortalecer la oferta educativa y mejorar las condiciones para la comunidad estudiantil y docente.

En las instalaciones de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales (FCACSNL) supervisó la remodelación del Centro de Cómputo; las nuevas aulas que recibirán a estudiantes de las carreras de Psicología y Autotransporte de Carga; la construcción de la nueva fachada principal de la Facultad; así como la rehabilitación integral y acondicionamiento de distintos espacios, priorizando ambientes idóneos para la docencia y el aprendizaje.

En otra parte de la visita, el rector recorrió el predio destinado a las nuevas instalaciones del Centro Universitario, en donde constató los avances de la construcción de la nueva Facultad de Enfermería (FENL) y la ampliación de la Facultad de Comercio, obras que se desarrollan en los terrenos contiguos al Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, ubicado en César López de Lara y Reforma.

Asimismo, evaluó el anteproyecto para la remodelación del Edificio CAUCE, enfocado en optimizar el apoyo académico y la atención estudiantil; y realizó una inspección detallada al Gimnasio Multidisciplinario, evaluando las áreas deportivas y complementarias destinadas a la formación integral y la activación física de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Durante el recorrido estuvieron el director de la FCACSNL, René Adrián Salinas Salinas; la directora de la FENL, Verónica Guajardo Balderas, y el director de la Preparatoria UAT Nuevo Laredo, César Eugenio Hernández Ancona