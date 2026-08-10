Reunirá Mercadita La Red emprendimiento, talleres y actividades familiares

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de impulsar el emprendimiento femenino y ofrecer espacios de convivencia, aprendizaje y bienestar para las familias neolaredenses, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través del Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER), invita a la ciudadanía a asistir a Mercadita La Red, que se realizará el próximo 15 de agosto en la Plaza Hidalgo, en un horario de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

Este espacio reunirá a mujeres emprendedoras que ofrecerán una amplia variedad de productos elaborados localmente, además de actividades artísticas, dinámicas y talleres gratuitos dirigidos a mujeres, niñas y niños.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó que estas actividades fortalecen la economía de las emprendedoras y, al mismo tiempo, crean espacios seguros donde las familias pueden convivir, aprender y desarrollarse.

“Seguimos generando oportunidades para que las mujeres fortalezcan sus proyectos productivos y, al mismo tiempo, promovemos actividades que fomentan el bienestar, la participación comunitaria y la sana convivencia de las familias neolaredenses”, expresó la alcaldesa.

Como parte de la programación, a las 5:00 de la tarde se impartirá el taller “Yo soy mi espacio seguro”, dirigido a niñas y niños, donde podrán aprender a reconocer sus emociones, fortalecer su autoestima e identificar espacios de confianza mediante actividades lúdicas.

Recuerda registrar la asistencia y participación en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT00VPeKf1RY7RSE_F0dWFg2kr58F3n5V6Mc9Gj-0tcL5qzw/viewform

Posteriormente, a las 6:00 de la tarde, se desarrollará el taller “Re-crear para sanar”, dirigido a mujeres, un encuentro diseñado para promover el autocuidado, la salud emocional y la expresión creativa en un ambiente de confianza y acompañamiento.

De la misma manera que con el taller dirigido a niños y niñas, mujeres interesadas en el siguiente taller deberán registrar su participación a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu4kuzvubegGV3v12Z9BE1Y4UFZZbAkjb-djqNC0MM_e0vwA/viewform

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a disfrutar de esta jornada, apoyar el consumo local y participar en las actividades preparadas por el Instituto Municipal de la Mujer, reafirmando su compromiso de impulsar el desarrollo económico, el bienestar emocional y la construcción de espacios seguros para todas y todos.