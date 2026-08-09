Tamaulipas participa en Jornada Nacional de Reforestación

Jaumave, Tamaulipas.- Tamaulipas se sumó a la Jornada Nacional de Reforestación 2026 que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum y como parte de las actividades de este día, el gobernador Américo Villarreal Anaya llevó a cabo la siembra de plantas de anacahuita en el ejido San Antonio, del municipio de Jaumave.

Luego de un enlace virtual hasta el ejido de Santiago Xalitzintla, en San Nicolás de los Ranchos, estado de Puebla, en donde se realizó el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Tamaulipas destacó que nuestro estado cuenta con 4.7 millones de hectáreas consideradas con capacidad forestal o que tienen reserva forestal, además de que 1.7 millones de hectáreas están comprendidas en áreas protegidas, ya sean de origen federal o estatal.

Ante este escenario, Américo Villarreal convocó a las y los tamaulipecos a participar en los programas de reforestación y que Tamaulipas se distinga en los primeros lugares como ya ocurre en otros aspectos.

“Yo creo que si cada uno de nosotros plantamos un árbol o cada uno de nosotros plantamos cinco, las cosas se podrían multiplicar muy positivamente y que nos organizáramos con ese espíritu para poderlo estar haciendo así, porque esto es seguir con una congruencia como lo ha marcado nuestra presidenta”, dijo.

Acompañado por el almirante Ramiro Lobato Camacho, comandante de la Primera Región Naval y representante de la presidenta de México, expuso que la meta de este día y en los próximos meses es llegar a plantar 15 mil árboles en todo el estado.

El propósito de esta jornada es incrementar la cobertura vegetal y mitigar la erosión en áreas de semidesierto degradadas del ejido San Antonio, mediante la implementación de acciones de reforestación con especies nativas como anacahuita, espino y palma, contribuyendo a la recuperación del suelo y la resiliencia ecosistémica.

Con la participación de dependencias de los tres niveles de gobierno, de los ayuntamientos, voluntarios, brigadistas y productores del programa Sembrando Vida, la jornada de reforestación se realizó en polígonos de 11 municipios, 116 localidades y una superficie de 818 hectáreas, con la siembra de 15 mil plantas y árboles y la participación de más de 2,000 personas.

A nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum, el almirante Ramiro Lobato Camacho expresó que para la Secretaría de Marina, Armada de México, participar en esta jornada representa mucho más que sembrar un árbol, “significa asumir nuestra responsabilidad institucional con el territorio nacional y contribuir desde nuestras capacidades a proteger nuestros ecosistemas y el futuro de las próximas generaciones”, dijo.

“Debemos tener presente que reforestar no significa únicamente colocar una planta en la tierra, significa cuidar el agua, recuperar los suelos, conservar la biodiversidad y fortalecer las comunidades que durante generaciones han sido guardianes de nuestro recurso natural”, agregó.

Durante el evento el gobernador llevó a cabo la toma de juramento a los Defensores del Medio Ambiente y por decreto de la presidenta Claudia Sheimbaum, se estableció que cada segundo domingo de agosto se lleve a cabo la Jornada Nacional de Reforestación.

Acompañaron al gobernador en este evento: Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura; Karl Heinz Becker Hernández, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública, y Manuel Báez Martínez, presidente municipal de Jaumave.

También estuvieron presentes: Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar; Mauricio Cansino Báez, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Francisco Figuereo Corona, comandante del Sector Naval La Pesca; Román Rigoberto Garza Infante, titular de la Oficina de Representación de Agricultura en Tamaulipas; Carlos Argueta Espínola, titular de la Oficina de Representación de CONAFOR; Horacio del Ángel Castillo, titular de la Oficina de Representación de la Semarnat; Leonardo Martín Padilla Ríos, coordinador territorial del programa Sembrando Vida, y Jaime Gutiérrez Legorreta, director del Área Natural Protegida Sierra de Tamaulipas.