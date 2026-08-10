Pone Américo a las juventudes en el centro de las políticas públicas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya puso en marcha el Mes de la Juventud, atestiguó la presentación de la app Pasaporte Joven y entregó constancias a evaluadores certificados por la Red del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), en una ceremonia en la que reiteró que el Gobierno del Estado seguirá atento y trabajando para ofrecer a la juventud tamaulipeca las mejores oportunidades para su crecimiento y desarrollo.

En el marco de la ceremonia cívica de honores, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, que se celebrará este 12 de agosto, y acompañado por Luis Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo y Previsión Social, el gobernador aseguró que Tamaulipas tiene indicadores muy positivos en las diferentes ramas del quehacer institucional, destacando como una de las entidades con mayor empleo formal, por arriba de la media nacional y con uno de los menores índices de desempleo.

“Debemos de estar enfocados con esta visión y espíritu siempre de trabajo, de solidaridad y de impulso a las generaciones que vienen atrás empujando, que debemos de seguir manteniendo y creando las oportunidades para que ellos se desempeñen, y que tengan una mejor calidad de bienestar como individuos en un futuro, como familia y en un futuro que construyan y fortalezcan más la formación de esta gran entidad que es Tamaulipas y de este gran país que es México”, dijo.

“Sigamos creando oportunidades y un mejor piso para que la generación que viene con su compromiso de estar cada vez mejor preparada, nos lleve cada vez a una sociedad que pueda vivir en paz, trabajando y buscando mejores niveles de bienestar y desempeño para este gran estado y esta gran nación que es México”, agregó.

Durante la ceremonia en el gimnasio multidisciplinario de la UAT, el secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi, hizo un reconocimiento al trabajo y respaldo del gobernador Américo Villarreal para que las y los jóvenes del estado tengan las oportunidades que merecen para crecer y desarrollarse, y aseguró que juventud, tecnología y certificación son la expresión misma de la convicción del humanismo, que distingue a este gobierno por poner a las personas en el centro de todas las políticas públicas.

Indicó que la entrega de constancias y reconocimientos a todos los participantes de la Secretaría del Trabajo que tuvieron a bien participar en los cursos de la entidad certificadora, conocida como CONOCER, permite a la dependencia certificar oficialmente las competencias laborales con Validez Nacional.

“Por eso, Tamaulipas invierte en las capacidades de su gente para que cada joven y cada trabajador tengan más y mejores oportunidades”, expresó.

Por su parte, Oscar Azael Rodríguez Perales, director del Itjuve, explicó que el Mes de la Juventud llenará los municipios de Tamaulipas de cultura, deporte, emprendimiento, innovación, empleo, salud, preparación y convivencia, y dio a conocer que se presentará un espacio de interacción de artistas locales con un concierto local, además de ferias del empleo en Nuevo Laredo, Victoria y Altamira, y un Rally Estatal que busca impulsar la creatividad y la innovación, y muchas acciones más.

Asimismo, hizo la presentación de la aplicación Pasaporte Joven, una herramienta creada con el apoyo de la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital del Estado, un espacio donde podrán encontrar descuentos exclusivos en negocios participantes, cursos, convocatorias, programas, eventos, actividades y experiencias diseñadas para impulsar el desarrollo de las y los jóvenes tamaulipecos.

“Hay decisiones que cambian el rumbo de un gobierno y hay decisiones que cambian el rumbo de una generación. En Tamaulipas se tomó una de ellas: poner a las juventudes en el centro de la política pública, y eso se ha demostrado, porque en Tamaulipas contamos con el mayor aliado de las juventudes que nunca antes había existido, el gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya”, mencionó.

Acompañaron al gobernador en esta ceremonia: Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso; Lucero Deosdady Martínez López, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso; Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal general de Justicia; Mauricio Cansino Báez, coordinador estatal de la Guardia Nacional, y Gerardo Martínez Andrade, con la representación de la 48 Zona Militar.