Demi Vollering gana el Tour de Francia femenino por segunda vez

NIZS, Francia (AP) — La neerlandesa Demi Vollering ganó el Tour de Francia femenino por segunda vez y con estilo al imponerse el domingo en la novena y última etapa para ampliar su margen de victoria en la general .
La campeona de 2023 levantó su bicicleta en el aire instantes después de cruzar la línea de meta en Niza , cómodamente por delante de la polaca Katarzyna Niewiadoma-Phinney, la campeona de 2024. Niewiadoma-Phinney comenzó la etapa del domingo a ocho segundos de Vollering , quien obtuvo una bonificación de tiempo por ganar la etapa.
Sabiendo que estaba claramente por delante de su rival, Vollering empezó a celebrar a medida que se acercaba la meta, levantando el brazo en señal de triunfo y luego tocándose la cabeza con el dedo para mostrar su fortaleza mental.
Terminó la etapa 1 minuto y 4 segundos por delante de la española Paula Blasi Cairol y de Niewiadoma-Phinney y , tras recoger la bonificación de tiempo, acabó con 1:18 de ventaja sobre Niewiadoma-Phinney en la general.
La excampeona del Giro de Italia Elisa Longo Borghini , de Italia, fue tercera en la general del Tour —a 4:29— después de que Marlen Reusser perdiera un tiempo valioso tras caerse en un descenso después de la segunda de las cuatro subidas del día.
Niewiadoma-Phinney tenía que hacerlo todo en la subida final , sobre todo con su rival a rueda, y no pudo presionar a Vollering.
Vollering atacó a unos 800 metros de la cima y dejó atrás a Niewiadoma-Phinney —como hizo al ganar el sábado la octava etapa para arrebatarle a su rival el liderato de la general.
Hace dos años, Vollering se quedó sin la victoria en el Tour tras terminar con una angustiosa desventaja de cuatro segundos respecto de Niewiadoma-Phinney en la última etapa .
Esta vez se desquitó por completo.
Vollering, de 29 años, ha ganado ahora cinco Grandes Vueltas, incluidas dos Vueltas a España y el Giro de Italia asegurado en junio, para unirse a su compatriota Annemiek van Vleuten como la única otra ciclista que ha ganado las tres Grandes Vueltas .
Cuatro ascensos
Cada una de las tres primeras subidas del domingo fue de 7,7 kilómetros con una pendiente media del 5,9%. Pero el ascenso final se desvió por una ruta ligeramente diferente que , aunque era más corta con 6 kilómetros , tenía una pendiente media más pronunciada del 7,6%, con un tramo que llegaba a un extenuante 12% .
Hizo poca diferencia .
Tras ganar el viernes la séptima etapa con un impresionante ataque en solitario en el icónico Mont Ventoux , Niewiadoma -Phinney pareció falta de energía y el liderato de Vollering nunca estuvo en peligro .