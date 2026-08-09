Demi Vollering gana el Tour de Francia femenino por segunda vez

La neerlandesa Demi Vollering celebra al cruzar la línea de meta para ganar la novena etapa de la carrera ciclista Tour de Francia Femenino (Tour de France Femmes) en Niza, Francia, el domingo 9 de agosto de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni)

La neerlandesa Demi Vollering celebra al cruzar la línea de meta para ganar la novena etapa de la carrera ciclista Tour de Francia Femenino (Tour de France Femmes) en Niza, Francia, el domingo 9 de agosto de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni)

NIZS, Francia (AP) — La neerlandesa Demi Vollering ganó el Tour de Francia femenino por segunda vez y con estilo al imponerse el domingo en la novena y última etapa para ampliar su margen de victoria en la general .

La campeona de 2023 levantó su bicicleta en el aire instantes después de cruzar la línea de meta en Niza , cómodamente por delante de la polaca Katarzyna Niewiadoma-Phinney, la campeona de 2024. Niewiadoma-Phinney comenzó la etapa del domingo a ocho segundos de Vollering , quien obtuvo una bonificación de tiempo por ganar la etapa.

Sabiendo que estaba claramente por delante de su rival, Vollering empezó a celebrar a medida que se acercaba la meta, levantando el brazo en señal de triunfo y luego tocándose la cabeza con el dedo para mostrar su fortaleza mental.

Terminó la etapa 1 minuto y 4 segundos por delante de la española Paula Blasi Cairol y de Niewiadoma-Phinney y , tras recoger la bonificación de tiempo, acabó con 1:18 de ventaja sobre Niewiadoma-Phinney en la general.

La excampeona del Giro de Italia Elisa Longo Borghini , de Italia, fue tercera en la general del Tour —a 4:29— después de que Marlen Reusser perdiera un tiempo valioso tras caerse en un descenso después de la segunda de las cuatro subidas del día.

Niewiadoma-Phinney tenía que hacerlo todo en la subida final , sobre todo con su rival a rueda, y no pudo presionar a Vollering.

Vollering atacó a unos 800 metros de la cima y dejó atrás a Niewiadoma-Phinney —como hizo al ganar el sábado la octava etapa para arrebatarle a su rival el liderato de la general.

Hace dos años, Vollering se quedó sin la victoria en el Tour tras terminar con una angustiosa desventaja de cuatro segundos respecto de Niewiadoma-Phinney en la última etapa .

Esta vez se desquitó por completo.

Vollering, de 29 años, ha ganado ahora cinco Grandes Vueltas, incluidas dos Vueltas a España y el Giro de Italia asegurado en junio, para unirse a su compatriota Annemiek van Vleuten como la única otra ciclista que ha ganado las tres Grandes Vueltas .

Cuatro ascensos

Cada una de las tres primeras subidas del domingo fue de 7,7 kilómetros con una pendiente media del 5,9%. Pero el ascenso final se desvió por una ruta ligeramente diferente que , aunque era más corta con 6 kilómetros , tenía una pendiente media más pronunciada del 7,6%, con un tramo que llegaba a un extenuante 12% .

Hizo poca diferencia .

Tras ganar el viernes la séptima etapa con un impresionante ataque en solitario en el icónico Mont Ventoux , Niewiadoma -Phinney pareció falta de energía y el liderato de Vollering nunca estuvo en peligro .