Jannik Sinner se retira del Abierto de Cincinnati

El italiano Jannik Sinner reacciona después de vencer al alemán Alexander Zverev en la Final masculina del Campeonato de Tenis de Wimbledon, el domingo 12 de julio de 2026, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

El italiano Jannik Sinner reacciona después de vencer al alemán Alexander Zverev en la Final masculina del Campeonato de Tenis de Wimbledon, el domingo 12 de julio de 2026, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

CINCINNATI (AP) — Jannik Sinner, el tenista número 1 del mundo en la rama masculina, se retiró del Abierto de Cincinnati el domingo debido a una lesión en la rodilla.

Sinner, que no compite desde que conquistó el mes pasado su segundo título consecutivo de Wimbledon, también se retiró del torneo de Toronto, que comenzó el miércoles.

El tenista italiano de 24 años tiene cinco títulos de Grand Slam y solo necesita ganar el Abierto de Francia para completar el Grand Slam de carrera.

“Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que necesito retirarme del torneo Masters 1000 de Cincinnati. Mi rodilla derecha me ha estado molestando y, aunque hemos estado trabajando duro con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy listo para competir. Estoy muy decepcionado por no poder jugar en Cincinnati. Tengo muchas ganas de volver el próximo año y ahora me estoy enfocando en prepararme para el Abierto de Estados Unidos”, manifestó Sinner en un comunicado difundido por los organizadores del torneo.

El anuncio de Sinner se produce tras una decisión similar del español Carlos Alcaraz, quien señaló el martes que también se retiraba del evento sobre cancha dura en Cincinnati debido a una lesión persistente en la muñeca.

Las ausencias significan que los aficionados en Cincinnati no verán a ninguno de los dos mejores jugadores del mundo cuando el cuadro individual masculino comience el sábado.

Hace dos años, Sinner ganó el título en Cincinnati, que tradicionalmente es una de las últimas paradas antes del Abierto de Estados Unidos y sirve como preparación. Días después, ganó el Abierto de Estados Unidos.

El año pasado, Alcaraz destronó a Sinner con una victoria en cuatro sets en la final del Abierto de Estados Unidos.

El español de 23 años intentará defender su título cuando el cuadro principal del torneo comience el 30 de agosto.