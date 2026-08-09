Se suma Gobierno de Carmen Lilia a Jornada Nacional de Reforestación

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de la visión de transformación y cuidado del medio ambiente que impulsa el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la que se ha sumado de manera decidida el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, la Presidenta Municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, participó en la Jornada Nacional de Reforestación, realizada de manera simultánea en todo el país.

En Nuevo Laredo, esta iniciativa se llevó a cabo simultáneamente en Plaza Hidalgo, el Parque Ecológico Viveros y el Área del Patinadero, donde autoridades municipales, ciudadanos y organizaciones se sumaron a una acción que forma parte del esfuerzo nacional para promover el cuidado del medio ambiente, recuperar espacios naturales y fortalecer la participación ciudadana en favor del desarrollo sustentable.

Carmen Lilia Canturosas destacó que Nuevo Laredo hace su parte y mantiene una política ambiental permanente, en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal, para avanzar hacia una ciudad con más áreas verdes y mejores condiciones para las familias.

“En Nuevo Laredo nos sumamos con toda convicción a esta gran iniciativa de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y hacemos equipo con nuestro gobernador Américo Villarreal para seguir construyendo un Tamaulipas y un Nuevo Laredo más verdes”, afirmó.

La Presidenta Municipal subrayó que, desde el inicio de su administración, el Gobierno de Nuevo Laredo ha fortalecido las acciones de reforestación y recuperación de espacios públicos, logrando la plantación de más de 5 mil 380 árboles y jardines polinizadores desde 2024 a la fecha.

Explicó que durante la temporada de canícula se hace una pausa en la plantación debido a las condiciones extremas de temperatura que dificultan el desarrollo de los árboles; sin embargo, esta política ambiental continuará una vez que las condiciones sean favorables.

“Nuestra meta es seguir plantando y, sobre todo, cuidar los árboles que ya tenemos. No se trata solamente de sembrar, sino de garantizar que crezcan, que sobrevivan y que formen parte de una ciudad más verde. Vamos a continuar trabajando de manera coordinada con el Estado y la Federación para que Nuevo Laredo siga avanzando en materia ambiental”, señaló.

Canturosas Villarreal resaltó que la reforestación se ha llevado a distintos puntos de la ciudad, entre ellos instituciones educativas, parques, plazas, estancias, centros de atención, centros comunitarios, arroyos y camellones, privilegiando especies nativas de la región o aquellas que tienen mejores condiciones de adaptación al clima de Nuevo Laredo.

Entre las especies plantadas se encuentran lilas, encinos, encino verde, palma Arizona, palma Washington, además de diversas especies que contribuyen a mejorar la imagen urbana, generar sombra y fortalecer los espacios naturales.

Como ejemplo del impacto que tienen estas acciones, mencionó la transformación de Plaza de la Mujer, un espacio que ha sido recuperado y fortalecido mediante la incorporación de áreas verdes, demostrando que la reforestación también puede convertirse en una herramienta para mejorar y dignificar los espacios públicos.

En la jornada participaron también el regidor Juan de Dios Carrizales, presidente de la Comisión de Cambio Climático del Cabildo; personal de la Coordinación General de Gestión Ambiental y elementos del Pentatlón de Nuevo Laredo, quienes respaldaron esta iniciativa.