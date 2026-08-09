“Spider-Man: Brand New Day” mantiene ritmo récord

NUEVA YORK (AP) — “Spider-Man: Brand New Day” mantuvo su ritmo vertiginoso en los cines y recaudó 144,5 millones de dólares en Norteamérica en su segundo fin de semana, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, mientras que “The Odyssey”, de Christopher Nolan, alcanzó un nuevo máximo para el director.

El estreno de Sony-Marvel ha acumulado 1.670 millones de dólares en todo el mundo en apenas 10 días en cartelera, lo que lo coloca en camino de figurar entre los mayores taquillazos de la historia. En el mercado nacional, ninguna película ha alcanzado un total más alto en menos tiempo. En los cines de Estados Unidos y Canadá, “Brand New Day” ha recaudado hasta ahora 655,1 millones de dólares. En el extranjero, ya superó los 1.000 millones.

“Brand New Day” tardó solo siete días en convertirse en la película más taquillera del año, desplazando con facilidad a “Toy Story 5” (1.070 millones de dólares en todo el mundo). Ninguna película de Sony había superado antes los 100 millones de dólares en su segundo fin de semana. Estuvo cerca de destronar el mejor segundo fin de semana registrado: “The Force Awakens”, con 149,2 millones de dólares en 2015.

“The Odyssey” también superó los 1.000 millones de dólares. En su cuarto fin de semana, el estreno de Universal Pictures sumó 31,5 millones en el mercado nacional para llevar su total global a 1.100 millones.

La epopeya homérica de Nolan es la primera película del director en alcanzar ese umbral desde “The Dark Knight Rises” de 2012. Ahora se ubica como el mayor éxito de taquilla de Nolan, sin ajustar por inflación, al superar tanto a “The Dark Knight Rises” (1.080 millones de dólares) como a “The Dark Knight” de 2009 (1.000 millones). “Oppenheimer”, de Nolan (975 millones), se quedó apenas por debajo de esa marca.

Una parte importante de ese éxito, por supuesto, ha sido en IMAX. Con 147,3 millones de dólares en el mercado nacional en las pantallas de gran formato de la compañía, “The Odyssey” ahora figura como el estreno con mayor recaudación nacional en la historia de IMAX.

A “The Odyssey” todavía le queda un mercado importante. Se estrena en China el viernes.

“Spider-Man: Brand New Day” y “The Odyssey” han contribuido a impulsar a Hollywood hacia su mejor año de taquilla desde la pandemia. Según Rentrak, la venta de entradas marcha un 18,5% por encima del año pasado. Ya ha habido cinco películas que superaron los 1.000 millones de dólares, más que en cualquier año desde 2019. Las otras dos fueron “Michael” y “The Super Mario Galaxy Movie”.

Rentrak pronostica que los ingresos teatrales totales del verano alcanzarán los 4.000 millones de dólares el lunes. Ese hito estacional ha sido durante mucho tiempo una señal de un negocio próspero para Hollywood. Desde la pandemia, el único verano que superó los 4.000 millones de dólares fue 2023, cuando “Barbie” y “Oppenheimer” impulsaron la venta de entradas.

Según Rentrak, los ingresos del verano se quedaron a solo 14,8 millones de dólares de los 4.000 millones hasta el domingo.

Un par de comedias intentaron ofrecer una alternativa a los grandes estrenos, pero tuvieron poco impacto.

“One Night Only”, una comedia romántica dirigida por Will Gluck en la que el sexo prematrimonial está prohibido salvo una noche al año, debutó con 5,7 millones de dólares. El estreno de Universal, protagonizado por Monica Barbaro y Callum Turner, costó alrededor de 25 millones de dólares. Las críticas no fueron buenas (46% de aprobación en Rotten Tomatoes), pero las calificaciones del público (una “B+” en CinemaScore) fueron mejores.

En cuarto lugar quedó “Super Troopers 3”, de Fox Searchlight, la tercera entrega de la longeva serie de comedia del grupo Broken Lizard. Debutó con 4 millones de dólares.

Las 10 películas más taquilleras en el mercado nacional

Venta estimada en las taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Spider-Man: Brand New Day”, 145 millones de dólares.

2. “The Odyssey”, 31,5 millones de dólares.

3. “One Night Only”, 5,7 millones de dólares.

4. “Super Troopers 3”, 4 millones de dólares.

5. “Toy Story 5”, 3,9 millones de dólares.

6. “Minions & Monsters”, 3,5 millones de dólares.

7. “Moana”, 2,8 millones de dólares.

8. “Ice Cream Man”, 2 millones de dólares.

9. “The Invite”, 717.568 dólares.

10. CatVideoFest 2026, 568.414 dólares.

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