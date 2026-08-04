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Rompe Spider-Man récord de Avengers con histórico estreno en taquilla

La nueva entrega protagonizada por Tom Holland alcanzó 360 millones de dólares en Norteamérica durante su debut

Esta imagen, difundida por Sony Pictures, muestra una escena de "Spider-Man: Brand New Day". (Sony Pictures via AP)
AP

LOS ANGELES.- Spider-Man venció a los Avengers en la taquilla. “Spider-Man: Brand New Day” rompió el récord de “Avengers: Endgame” como el mejor fin de semana de estreno en las taquillas de Norteamérica, recaudando 360 millones de dólares en las salas de Estados Unidos y Canadá, informó Sony Pictures el lunes.

Sony proyectó el domingo que “Spider-Man” recaudaría alrededor de 355 millones de dólares en su primer fin de semana, donde se proyectó en 4.487 salas, una cifra que habría estado por debajo que impuso “Avengers: Endgame” en 2019 con 357 millones de dólares. Pero la cuarta película de Spider-Man –protagonizada por Tom Holland– superó las expectativas.

Tom Rothman, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Motion Picture Group, señaló en un comunicado: “Los récords son para romperse, pero nos sentiremos muy orgullosos de este, durante todo el tiempo que lo conservemos”.

Antes de “Avengers: Endgame”, ninguna película había superado los 300 millones de dólares en su fin de semana de estreno a nivel nacional. Los anteriores poseedores del récord fueron “Avengers: Infinity War”, que debutó con 257 millones de dólares en 2018, y “Star Wars: The Force Awakens” (247 millones de dólares en 2015). En diciembre de 2021, durante la pandemia, la tercera película de Holland como Spider-Man, “No Way Home”, se ganó un lugar en la lista con un debut de 260 millones de dólares, antes de recaudar 1.900 millones de dólares a nivel mundial.

La combinación de alta recaudación de “Spider-Man: Brand New Day” y “The Odyssey”, que comparten a los actores Holland, Zendaya y Jon Bernthal, también impulsó un fin de semana sin precedentes para las salas de cine en Estados Unidos y Canadá.

Según Rentrak, la taquilla a nivel nacional ha subido más de un 15% respecto del año pasado, con más de 6.200 millones de dólares en ventas de entradas hasta la fecha.

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