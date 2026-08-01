Leyenda del rock Patti Smith se reúne con el papa León XIV

La celebridad sostuvo un encuentro de 40 minutos con el pontífice en el Vaticano, donde compartieron recuerdos, música y reflexiones

Con un collar con crucifijo y el cabello en sus características trenzas, Smith se ha convertido en una presencia cada vez más visible en el Vaticano. [Agencias]

Con un collar con crucifijo y el cabello en sus características trenzas, Smith se ha convertido en una presencia cada vez más visible en el Vaticano. [Agencias]

ROMA.- La leyenda del rock Patti Smith estaba eufórica y casi sin palabras cuando se reunió con el papa León XIV el viernes.

“Hola”, dijo en voz baja mientras se sentaba frente a León, al otro lado de su escritorio en el Palacio Apostólico.

Con un collar con crucifijo y el cabello en sus características trenzas, Smith se ha convertido en una presencia cada vez más visible en el Vaticano gracias a su amistad con el reverendo Antonio Spadaro, subsecretario del ministerio de cultura del Vaticano.

Ha manifestado que, aunque no es católica, se sintió atraída en particular por el papa Francisco y su “suave, abierto y firme sentido de humanidad”.

También pensaba en el papa Juan Pablo I: su canción de 1979 “Wave” trata sobre una conversación imaginaria con el papa que acababa de morir tras un pontificado de 33 días. Comienza con “Hola, hola”, pronunciado con la misma voz entrecortada que Smith usó con León el viernes.

El papa claramente estaba familiarizado con la canción. “Eso fue maravilloso”, dijo.

A principios de este año, Smith actuó durante la inauguración del pabellón de la Santa Sede en la feria de arte contemporáneo Bienal de Venecia. La ocasión, el 8 de mayo, fue el aniversario de la elección de León.

Spadaro, quien acompañó a Smith en la audiencia del viernes, comentó que el encuentro entre los dos oriundos de Chicago duró alrededor de 40 minutos. En un mensaje de texto, señaló que “se sintió más como una conversación entre dos personas que descubrían que eran viejos amigos, compartiendo recuerdos tejidos con palabras y música, sueños, visiones y esperanzas — tanto de ayer como para hoy”.

Relató que al final, Smith dijo “Adiós. Adiós”.

Smith conoció a Francisco en 2013 y cantó para él en 2014. Cuando murió, el 21 de abril de 2025, escribió un poema en redes sociales, comparando a Francisco con un diente de león, “humilde pero fuerte”.

“La naturaleza y la poesía y el sufrimiento extrañarán a su campeón”, escribió.

Fue el segundo encuentro de León con una leyenda de la música esta semana. El miércoles, León asistió a un concierto en su honor del tenor Andrea Bocelli.