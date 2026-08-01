Mueren 13 en avionazo turístico en Nasca

Una avioneta que realizaba un recorrido sobre las Líneas de Nasca se desplomó en el sur de Perú; las autoridades investigan las causas del accidente

Las autoridades no han revelado la identidad ni origen de los turistas fallecidos ni de los tripulantes de la aeronave. [Agencias]

Las autoridades no han revelado la identidad ni origen de los turistas fallecidos ni de los tripulantes de la aeronave. [Agencias]

LIMA.- Una avioneta que transportaba turistas se estrelló el sábado en el sur de Perú, en las afueras de la ciudad de Nasca, causando la muerte de 13 personas, informaron las autoridades.

La aeronave de la empresa privada Aerodiana partió desde el aeropuerto de Pisco y se precipitó en la zona de Pueblo Viejo cercana a la reserva arqueológica de Nasca, indicó el gobierno local en un comunicado en redes sociales.

Según ese cabildo, la aeronave debía realizar un “vuelo turístico” sobre las Líneas y Geoglifos de Nasca que solo pueden apreciarse plenamente desde aviones o torres de observación.

Las autoridades no han revelado la identidad ni origen de los turistas fallecidos ni de los tripulantes de la aeronave.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) informó posteriormente en un reporte oficial que coordina acciones y brinda apoyo a las embajadas de los países de origen de las víctimas, sin precisar cuáles son.

La aerolínea señala en su pagina en internet que opera vuelos desde hace 14 años para la promoción turística de la región. The Associated Press se contactó telefónicamente para solicitar un pronunciamiento, pero no obtuvo respuesta.

Reportes de medios peruanos dejaron ver sobre el área desértica que caracteriza la zona los restos de la aeronave calcinados en medio de una humareda, y sus llantas y otras partes de su estructura esparcidas en medio del campo.

Nasca se encuentra a 450 kilómetros (280 millas) al sur de la capital Lima y acoge las enigmáticas Líneas de Nasca, enormes geoglifos grabados en el desierto hace más de 1.500 años y uno de los ecosistemas desérticos más frágiles de Perú.