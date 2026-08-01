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Brentford rompe récord por fichaje de Sangaré

El club inglés convirtió al mediocampista maliense Mamadou Sangaré en la contratación más cara de su historia tras llegar procedente del Lens

Foto del 17 de enero del 2026, Mamadou Sangare del Lens en acción en el encuentro de la Liga Francesa ante Auxerre. (AP Foto/Jean-Francois Badias, Archivo)
AP

LONDRES.- Brentford pagó una cifra récord para el club para fichar a Mamadou Sangaré procedente del Lens, informó el sábado el club de la Liga Premier.

El mediocampista de Mali de 24 años acordó un contrato por cinco años, con opción a un año más.

La cifra exacta no fue revelada, pero reportes señalan que supera los 42,5 millones de libras (57,3 millones de dólares) que Brentford pagó al Bournemouth por Dango Ouattara hace un año.

“Mamadou es alguien a quien hemos seguido desde hace bastante tiempo”, indicó el técnico de Brentford, Keith Andrews. “En el Lens, rindió a un nivel tan alto de manera constante para un equipo que terminó segundo en la liga”.

“A eso se sumó su rendimiento con Mali, donde se convirtió en un jugador realmente clave para ellos. Es un futbolista que se suma a un mediocampo muy bueno que ya tenemos. También aporta cualidades que no tenemos”.

Sangaré tuvo una temporada de debut sobresaliente con el Lens y también ayudó al club a ganar la Copa de Francia por primera vez.

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