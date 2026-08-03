México arrasa en clavados y Colombia triunfa en ciclismo de ruta

SANTO DOMINGO (AP) — México cerró con broche de oro una actuación avasallante en los clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 cuando Randal Willars lideró el domingo el 1-2 del país en la final de plataforma de 10 metros masculina.

Fue otra gran jornada para los mexicanos que alcanzaron las 112 medallas de oro en las justas tras obtener otras victorias en el medio maratón de marcha y tiro.

Colombia, por su parte, llegó a las 55 preseas doradas al celebrar el triunfo de su ciclista Nicolás Gómez en la carrera de ruta por la capital de la República Dominicana.

Rumbo a la última semana de competencias, México acumula un gran total de 249 medallas. Le saca una amplia diferencia a Colombia, su escolta en el medallero, que acumula 162 preseas. Cuba (28 oros), Venezuela (19) y Puerto Rico (14) completan los primeros cinco del cuadro.

En el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Willars se proclamó campeón centroamericano al recibir una puntación de 570.70 puntos, seguido por su compatriota Emilio Treviño con 484.60 unidades. El venezolano Jesús González (419.55) completó el podio.

“Estoy muy contento porque hice mi mejor marca en toda mi carrera desde la plataforma”, dijo Willars, quien quedó quinto en la plataforma individual en los Juegos Olímpicos de París 2024. “Ha sido una temporada muy pesada y este resultado refleja que hicimos un buen trabajo a lo largo del año. Me llevo dos medallas a casa y a seguirle”.

México también se consagró en el trampolín 3 metros: Yunuen Parra atrapó el oro con un registro 322.45 puntos, seguida por la colombiana Daniela Zapata (318.15) y Rut Páez (307.45).

Las victorias de Willars y Parra coronaron un destacado desempeño de los clavadistas de México en Santo Domingo, consolidándose como la gran potencia de la región. Cosecharon un total de 14 medallas, incluidas nueve de oro.

En el medio maratón de marcha disputado en un circuito de 21 vueltas al malecón de Santo Domingo, las mexicanas Alegna González y Alejandra Ortega firmaron un 1-2.

González cronometró 1 hora, 36 minutos y 5 minutos para subir a lo más alto del podio. Ortega entró segunda con 1:39:26 y tercera quedó la puertorriqueña Rachelle De Orbeta con 1:39:55.

En la rama masculina de la marcha, el mexicano Ricardo Ortiz se proclamó campeón con tiempo de 1:29:41, seguido por el colombiano Eider Arévalo (1:31:28) y el también mexicano Roberto Vásquez (1:33:56)

Los anfitriones dominicanos festejaron el triunfo de Álvaro Abreu en el medio maratón masculino con un tiempo de 1:02:48, superando al guatemalteco Alberto González Mindez con 1:04:58 y el puertorriqueño Héctor Pagán (1:05:33).

Las mexicanas Laura Galván (oro) y Adela Honorato (plata) lideraron la prueba femenina, seguidas por guatemalteca Viviana Aroche.

En el ciclismo de ruta, el colombiano Gómez empleó 3:47:59 horas para cubrir la distancia 169.5 kilómetros. Superó por apenas un segundo al costarricense Joseph Ramírez (plata) y el panameño Roberto González (bronce).

“Había sido una temporada con muchos altibajos. La victoria no llegaba y por eso las lágrimas fueron un desahogo, la alegría de ver recompensado todo el trabajo”, dijo Gómez. “Ganar con la camiseta de la selección Colombia es otro sentimiento, algo muy especial”.

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