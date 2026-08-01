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Disfrutan niñas, niños y adolescentes vacaciones en las Bibliotecas

Con actividades gratuitas del 28 de julio al 8 de agosto

El programa forma parte de una estrategia impulsada por la Red Nacional de Bibliotecas para fomentar el hábito de la lectura. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con una amplia participación de niñas, niños y adolescentes de entre 4 y 14 años, las bibliotecas públicas de Nuevo Laredo se han convertido en un espacio de aprendizaje, creatividad y diversión durante el periodo vacacional, gracias al programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, que ofrece talleres gratuitos de lectura y actividades recreativas.

El programa, que se desarrolla del 28 de julio al 8 de agosto, forma parte de una estrategia impulsada por la Red Nacional de Bibliotecas para fomentar el hábito de la lectura y brindar alternativas culturales y de sana convivencia durante el receso escolar.

El coordinador de Bibliotecas Públicas de Nuevo Laredo, Marcos Rodríguez Leija, informó que esta actividad se realiza de manera coordinada con la Federación a través de la Red Nacional de Bibliotecas.

“El objetivo es brindar una oferta cultural y recreativa para que niñas, niños y jóvenes aprovechen sus vacaciones con actividades lúdicas, recreativas y lecturas que fortalezcan su imaginación y gusto por los libros”, señaló.

Durante los talleres, los participantes desarrollan actividades relacionadas con los temas “El juego que todos juegan”, inspirado en el fútbol; “Me lees lo mismo que un libro”, que acerca a los asistentes a la poesía de Jaime Sabines y al significado de palabras poco comunes; y “¿Quién teme al lobo feroz?”, donde conocen distintas obras literarias en las que este personaje forma parte de la historia.

Las actividades son totalmente gratuitas y se realizan de lunes a viernes en dos horarios: de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 4:00 de la tarde, en las bibliotecas públicas municipales.

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, continúa impulsando espacios que promueven el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo integral de la niñez y la juventud, acercando actividades culturales gratuitas a todos los sectores de la ciudad.

Las inscripciones permanecen abiertas, por lo que las familias interesadas aún pueden acudir a la biblioteca pública más cercana para incorporar a sus hijas e hijos a este programa vacacional.

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