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Reanudan dependencias estatales labores normales este lunes

ITEA, registros civiles y otras dependencias trabajarán al 100%

Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- Este lunes las dependencias del Gobierno del Estado reanudarán sus actividades de manera habitual en Nuevo Laredo, restableciendo la atención al público y los servicios administrativos en sus horarios regulares.

Entre las oficinas que retomarán labores se encuentran las oficialías del Registro Civil, el Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos (ITEA), el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), así como delegaciones y representaciones estatales encargadas de brindar atención y servicios a la ciudadanía, luego de mantener guardias durante el periodo vacacional.

Al normalizarse las operaciones, los ciudadanos podrán realizar trámites, solicitar documentos, dar seguimiento a gestiones pendientes y acceder a los distintos programas que ofrecen las dependencias estatales.

Al ser un regreso de vacaciones, tanto para las oficinas de dependencias estatales y ciudadanos, se prevé que durante los primeros días de la reanudación de labores se registre una importante afluencia de usuarios debido a la demanda acumulada durante el receso, por lo que las autoridades exhortan a la población a acudir con tiempo suficiente.

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