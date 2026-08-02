Fortalece Municipio la movilidad y ajusta la semaforización

Mediante el análisis, reordenamiento y sincronización de los semáforos en las principales avenidas de la ciudad

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de la estrategia impulsada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal para modernizar la infraestructura urbana y responder al acelerado crecimiento de Nuevo Laredo, el Gobierno Municipal implementa acciones para optimizar la movilidad mediante el análisis, reordenamiento y sincronización de los semáforos en las principales avenidas de la ciudad.

El secretario de Servicios Públicos Primarios, Even Arredondo Bravo, informó que actualmente se realizan análisis técnicos para el reordenamiento y sincronización de semáforos, con el objetivo de responder a las nuevas necesidades de una ciudad que continúa consolidándose como uno de los principales polos de desarrollo del norte del país.

Explicó que avenidas como Reforma, Perú, Venezuela, González, Guerrero y Paseo Colón presentan una mayor carga vehicular, particularmente durante las horas pico, debido a que funcionan como corredores naturales que conectan distintos sectores de Nuevo Laredo.

Arredondo Bravo destacó que el incremento en la circulación vehicular responde, en gran medida, al auge económico que ha experimentado la ciudad durante los últimos cinco años, así como a la regularización de unidades mediante el programa REPUVE y la llegada de nuevas agencias automotrices.

El Gobierno Municipal trabaja de manera coordinada con las áreas correspondientes para implementar ajustes técnicos en los sistemas de semaforización, siempre bajo criterios especializados y conforme a la normatividad vigente.

“Estamos haciendo las revisiones necesarias para optimizar los tiempos de los semáforos y mejorar la circulación. Todo se realiza con base en estudios de carga vehicular para ofrecer soluciones eficientes a la ciudadanía”, expresó el secretario.

El crecimiento de Nuevo Laredo representa importantes retos en materia de movilidad, pero también confirma el dinamismo y desarrollo que distinguen actualmente a la ciudad.