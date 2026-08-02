Reportan autoridades aumento del 50% en el flujo de paisanos

Nuevo Laredo, Tam.- La movilidad de paisanos, por Nuevo Laredo, durante el actual periodo vacacional de verano, registra un incremento considerable con una estimación preliminar de hasta 50 por ciento en los cruces hacia México y hacia Estados Unidos, informó Humberto Fernández Diez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos.

“Durante estas semanas se ha observado un importante aforo, no solamente de neolaredenses sino también de viajeros provenientes de entidades como Nuevo León, Coahuila y Zacatecas, quienes utilizan esta frontera para ingresar o salir de Estados Unidos. Por eso, mantenemos recorridos intermitentes en coordinación con Tránsito y Vialidad así como Seguridad Municipal, además de permanecer atentos a los aforos registrados en los puentes vehiculares y en el CITEV, con el objetivo de atender de inmediato cualquier situación,” señaló Fernández Diez de Pinos.

Aunque todavía no cuentan con cifras oficiales, indicó que el comportamiento observado en la movilidad permite estimar un incremento de alrededor del 50 por ciento, y también se han detectado caravanas de entre 20 y 25 vehículos, movilizadas por la Guardia Estatal, las cuales se han presentado de manera constante durante el periodo vacacional.

Para concluir Diez de Pinos, dijo que pronto el CITEV y Banjercito, podrán tener el conteo de paisanos que se han acercado a tramitar permisos, arrojando así una cifra oficial del movimiento que se ha percibido desde que inició el periodo vacacional de verano.