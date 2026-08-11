Detienen a mujer con documentos falsos para visa láser

Al realizar una inspección, los agentes localizaron una constancia laboral expedida por Compartamos Banco, seis recibos de nómina y dos estados de cuenta bancarios con depósitos de nómina que fueron señalados como apócrifos.

Al realizar una inspección, los agentes localizaron una constancia laboral expedida por Compartamos Banco, seis recibos de nómina y dos estados de cuenta bancarios con depósitos de nómina que fueron señalados como apócrifos.

NUEVO LAREDO, TAM. – Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, luego de que portaba documentación apócrifa destinada a realizar un trámite de visa láser, en las inmediaciones del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de seguridad y vigilancia sobre la calle Aquiles Serdán, en el cruce con avenida Paseo Colón, cerca del Consulado estadounidense ubicado en la colonia Madero.

De acuerdo con el informe de los elementos aprehensores, observaron a una mujer que arrojaba objetos contra vehículos que circulaban por Aquiles Serdán, por lo que detuvieron la unidad oficial para entrevistarse con ella.

Durante la intervención, la mujer manifestó que llevaba documentación falsa para tramitar la visa láser. Según el reporte, posteriormente intentó retirarse del lugar y habría intentado agredir a los agentes, por lo que fue asegurada por una suboficial de la corporación federal.

La detenida fue identificada como Elizabeth “C”, quien llevaba entre sus pertenencias un folder de color amarillo. Al realizar una inspección, los agentes localizaron una constancia laboral expedida por Compartamos Banco, seis recibos de nómina y dos estados de cuenta bancarios con depósitos de nómina que fueron señalados como apócrifos.

Ante estos hechos, los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron la puesta a disposición de la mujer y los documentos asegurados ante la Unidad de Investigación en turno de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para que se determine su situación jurídica por los hechos relacionados con la falsificación y uso de documentos públicos y privados.