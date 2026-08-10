Se quita la vida hombre de 49 años en la colonia 150 Aniversario

Su esposa, Minerva “G”, de 47 años, informó a las autoridades que horas antes ambos habían acudido a la colonia Villas de San Miguel, donde el hombre comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y posteriormente se retiró del lugar sin avisar.

Su esposa, Minerva “G”, de 47 años, informó a las autoridades que horas antes ambos habían acudido a la colonia Villas de San Miguel, donde el hombre comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y posteriormente se retiró del lugar sin avisar.

NUEVO LAREDO, TAM. – Un hombre de 49 años se quita la vida en el patio trasero de su domicilio, en la colonia 150 Aniversario, de acuerdo con el reporte presentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Arturo Álvarez, donde elementos de la Guardia Estatal acudieron inicialmente para resguardar el lugar tras recibir el reporte de una persona aparentemente inconsciente.

Al sitio también arribó personal de la Unidad de Urgencias Básicas de Protección Civil, cuyos paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, agentes de la Policía Investigadora realizaron las diligencias correspondientes.

La víctima fue identificada como Álvaro “M”, de 49 años. Su esposa, Minerva “G”, de 47 años, informó a las autoridades que horas antes ambos habían acudido a la colonia Villas de San Miguel, donde el hombre comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y posteriormente se retiró del lugar sin avisar.

La mujer explicó que regresó a su domicilio y, después de buscarlo en el interior, salió al patio trasero, donde encontró a su esposo suspendido. De inmediato solicitó apoyo de los servicios de emergencia, pero los paramédicos determinaron que ya había fallecido.

Durante la entrevista, la esposa señaló que el hombre había manifestado anteriormente que quería suicidarse, aunque nunca le explicó los motivos. También refirió antecedentes de consumo frecuente de bebidas alcohólicas y problemas familiares.

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del caso y realizaron las actuaciones necesarias para establecer formalmente las circunstancias del fallecimiento.

Si una persona atraviesa una crisis emocional o presenta pensamientos suicidas, puede solicitar apoyo en la Línea de la Vida, al 800 911 2000, disponible en México.