Deja choque entre dos vehículos daños materiales en cruce de Perú y Morelos

Paramédicos atendieron a los ocupantes de ambas unidades y confirmaron que ninguno resultó lesionado

Ninguno de los ocupantes presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Ninguno de los ocupantes presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en la intersección de la calle Perú y la avenida Morelos dejó daños materiales en dos vehículos, sin que se reportaran personas lesionadas.

En el percance participó un Nissan Altima modelo 2008, conducido por Pilar, de 34 años, quien circulaba de norte a sur por la avenida Morelos.

La segunda unidad involucrada fue un Mitsubishi Mirage modelo 2015, manejado por Antonio Santiago, de 45 años, quien viajaba acompañado de su esposa. El vehículo se desplazaba de oriente a poniente por la calle Perú al momento del accidente.

Tras el reporte, paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para valorar a los tripulantes de ambos vehículos.

Después de realizar la valoración correspondiente, se confirmó que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades correspondientes realizaron las diligencias para determinar la responsabilidad en el accidente y establecer las condiciones en que ocurrió el choque.