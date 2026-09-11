Vence Sabalenka a Pegula y queda a un triunfo del tricampeonato

La bielorrusa alcanzó la final del US Open y buscará su tercer título consecutivo

Aryna Sabalenka gesticula durante su semifinal contra Jessica Pegula en el US Open, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Aryna Sabalenka gesticula durante su semifinal contra Jessica Pegula en el US Open, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

NUEVA YORK.- Aryna Sabalenka quedó a una victoria de conquistar su tercer título consecutivo del Abierto de Estados Unidos, al vencer a Jessica Pegula por 7-5, 6-2 la noche del jueves.

Sabalenka se abrió paso a pura potencia, en lo que había sido un partido totalmente parejo durante la mayor parte del primer set. Atacó el segundo servicio de Pegula y el segundo set fue tal vez su tramo más impresionante de tenis en el torneo.

“Ninguna queja.. Estoy súper feliz de haber podido exhibir un tenis así”, dijo Sabalenka.

La primera preclasificada se enfrentará a la segunda Elena Rybakina o a la cuarta Coco Gauff el sábado. La bielorrusa de 28 años necesitará una victoria para convertirse en la primera jugadora que se consagra en tres ediciones consecutivas del US Open desde Serena Williams entre 2012 y 2014.

Rybakina desplazará a Sabalenka en la cima del ranking del tenis femenino la próxima semana, y Sabalenka comentó esta semana que no le importaría ceder el número 1, después de haberlo mantenido durante 99 semanas consecutivas, si con eso podía conquista otro campeonato del US Open.

Será difícil evitarlo si el sábado golpea la pelota como lo hizo ante Pegula.

Sabalenka conectó 29 golpes ganadores contra 12 de Pegula, y convirtió su tercer enfrentamiento consecutivo en la recta final del torneo en una paliza, después de que su victoria en la final de 2024 y en las semifinales de 2025 fueran muy ajustadas durante buena parte del camino.

“Estaba tan desesperada por ganar, lo quería muchísimo”.

Ha ganado 19 partidos seguidos en el US Open desde que perdió ante Gauff en la final de 2023.

Las cuatro primeras preclasificadas alcanzaron las semifinales femeninas del US Open por primera vez desde 1975. Sabalenka, Rybakina y Gauff han ganado múltiples títulos de Grand Slam, mientras que Pegula todavía busca el primero.

La tenista nacida en Buffalo, Nueva York, esperaba que llegara en su Grand Slam favorito y en su superficie más fuerte, pero por desgracia para ella las canchas duras también son donde la potencia de Sabalenka resulta más implacable.

Sabalenka ganó 14 de 19 puntos sobre el segundo saque de Pegula, devolviendo los golpes con más rapidez de la que le llegaban.

Aun así, Pegula le aguantó el ritmo durante un rato.

Ya estaban 4-4 en 25 minutos y Sabalenka parecía frustrarse por no avanzar nada con el servicio de Pegula. Tras un error, hizo un gesto de disgusto hacia el palco de sus entrenadores. Pegula había ganado 18 de 20 puntos con su primer saque cuando se colocó en la línea para sacar con Sabalenka arriba 6-5.

Entonces Sabalenka conectó de repente un revés ganador, Pegula mandó un derechazo largo y Sabalenka pegó otro ganador para generar el punto de set, y cerró el set un par de puntos después.

Sabalenka metió a Pegula en serios problemas en su segundo juego de saque del segundo set. Atacó un débil segundo servicio de 77 y martilló una derecha de vuelta a 90 millas por hora, y Pegula no tuvo ninguna posibilidad de llegar para el 3-1.

Sabalenka señaló esta semana que le encantaba jugar contra Pegula, quien tenía la mayor cantidad de victorias y compartía la mayor cantidad de triunfos en canchas duras del circuito esta temporada, porque era una rival capaz de ponerla bajo presión y obligarla a responder cuando la exigían.

Cuando lo hizo, la tercera preclasificada no pudo seguirle el paso.

Pegula por fin mostró frustración cuando Sabalenka conectó un passing bajo que Pegula apenas pudo conectar de volea a la red, y lanzó su raqueta a la cancha.