Disputarán Rybakina y Sabalenka corona del Abierto de Estados Unidos

La kazaja buscará su tercer Grand Slam ante la campeona de las últimas dos ediciones

Aryna Sabalenka devuelve ante Jessica Pegula durante las semifinales del US Open, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Aryna Sabalenka devuelve ante Jessica Pegula durante las semifinales del US Open, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

NUEVA YORK.- Elena Rybakina remontó ante Coco Gauff para sellar una victoria 3-6, 6-4 y 6-4 la noche del jueves, y se enfrentará a Aryna Sabalenka en una final del Abierto de Estados Unidos que medirá a las mejores jugadoras del tenis femenino.

Rybakina ya tiene asegurado desbancar a Sabalenka del primer puesto del ranking la próxima semana y, este sábado, intentará conquistar el trofeo que Sabalenka ha atrapado en las dos últimas ediciones.

En la primera semifinal, Sabalenka venció 7-5, 6-2 a Jessica Pegula, dominando con autoridad el segundo set tras una primera manga muy igualada.

“Ninguna queja.. Estoy súper feliz de haber podido exhibir un tenis así”, dijo Sabalenka.

La segunda semifinal resultó una batalla más intensa. Gauff fue la que intentó remontar en los dos últimos sets, pero Rybakina no permitió que lograra darle la vuelta al partido.

Rybakina, segunda preclasificada, se coronó en el Abierto de Australia para comenzar el año y aprovechó los malos resultados de Sabalenka en el verano para seguir recortando distancia en la carrera por el número 1. Lo único que necesitaba era acceder a las semifinales en Nueva York para desalojar a Sabalenka, quien ha ocupado el primer puesto durante 99 semanas consecutivas.

Rybakina venció a Sabalenka en la final de Australia y el sábado buscará su tercer título de Grand Slam.

Gauff era una adolescente cuando obtuvo su primer cetro en un Slam, viniendo de atrás para superar a Sabalenka en la final del US Open de 2023, pero desde entonces nadie ha podido derribar a la bielorrusa en Flushing Meadows.

Pegula ofreció pelea en la final de 2024 y en las semifinales del año pasado, pero no pudo resistir mucho ante el gran nivel desplegado por Sabalenka el jueves, y tampoco estaba segura de que alguien más lo hubiera logrado.

Sabalenka conectó 29 golpes ganadores frente a 12 de Pegula. Ha ganado 19 partidos consecutivos en el Abierto de Estados Unidos desde que perdió ante Gauff en la final de 2023.

Las cuatro primeras preclasificadas llegaron a las semifinales femeninas del Abierto de Estados Unidos por primera vez desde 1975. Sabalenka, Rybakina y Gauff han ganado múltiples títulos grandes, mientras que Pegula todavía busca el primero.

Sabalenka necesita una victoria para convertirse en la primera jugadora que se consagra en tres ediciones consecutivas del US Open desde Serena Williams entre 2012 y 2014.